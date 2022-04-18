РФ нарощує активність авіації та ракетні удари в Україні: в МОУ повідомили місця найзапекліших боїв

РФ нарощує активність авіації та ракетні удари в Україні – Міноборони/ УНИАН

Росія збільшила кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації у понад 1,5 раза.

Окупанти уже завершують створення наступального угруповання у Східній операційній зоні. Про це розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу у понеділок, 18 квітня.

"Поряд з цим противник не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури України. Зокрема, кількість літаковильотів оперативно-тактичної авіації російських літаків збільшилася в понад 1,5 раза", – розповів Мотузяник.

Російські війська готуються наступати на Сході України – вони хочуть отримати контроль над територією Донецької і Луганської областей у їхніх адмінмежах. Ще одна мета загарбників – прокласти собі сухопутний коридор з окупованим Кримом.

Армія РФ уже практично перегрупувала свої сили, щоб наступати у Східній операційній зоні. Для того, щоб підсилити наступальне угруповання, Росія перекидає додаткові підрозділи.

Також Мотузяник повідомив, що найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на Слобожанському і Донецькому операційних районах. У Південно-бузькому російські загарбники закріплюються на займаних позиціях і намагаються встановити повний контроль над населеним пунктом Олександрівка.

Раніше повідомлялося, що українські військові звільнили низку населених пунктів на околицях Ізюма Харківської області від російських окупантів. Як повідомив Мотузяник, на Слобожанському напрямку місто Ізюм і його околиці – це місця найбільшого скупчення російських підрозділів.

Нагадаємо, бійці підрозділу спеціального призначення Азов в оточеному російськими окупантами Маріуполі, незважаючи на значну чисельну перевагу ворога, перейшли в контрнаступ.

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