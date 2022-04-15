РФ має можливості завдати удар по Києву: в Пентагоні оцінили рівень загрози

РФ має можливості завдати удар по Києву, вважають у Пентагоні/ Reuters

В Міноборони США вважають, що Києву та іншим містам України досі загрожують ракетні удари з боку Росії.

В РФ досі є чимало засобів, якими можна наносити удари з великої відстані, такі як крилаті та балістичні ракети. Про це сказав речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу у четвер, 14 квітня, пише Укрінформ.

"Так, звісно, Росія має можливості завдати удар по Києву", – зазначив Кірбі, коли журналісти попросили його прокоментувати заяви Кремля, у яких йшлося, що вони можуть спрямувати свої ракети на "центри прийняття рішень".

Також Кірбі зазначив, що у США не вважали, що для Києва уже стане безпечно, навіть коли РФ почала відводити свої війська від української столиці і з низки ділянок на півночі України.

У той же час він наголосив, що небезпека повітряних ударів з боку Росії зберігається не лише для Києва, а й для інших міст України.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ заявляли, що імовірність повторного наступу російських загарбницьких військ на Київ зберігається. У Білорусі залишилося потужне угруповання військ РФ, розповів заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, бригадний генерал Олександр Грузевич.

Раніше повідомлялося, що кияни та жителі Київської області не повинні передчасно розслаблятися, адже не можна стверджувати, що небезпека уже повністю минула. Повертатися до столиці України або міст, які були звільнені від російських окупантів, поки що рано, зазначив ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО Георгій Тука.

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