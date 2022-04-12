"Це цивільні розслабилися, військові – ні": експерт пояснив, чому ще не варто повертатися до Києва

Експерт пояснив, чому ще не варто повертатися до Києва / УНІАН

Кияни та жителі Київської області не повинні передчасно розслаблятися, адже не можна стверджувати, що небезпека уже повністю минула.

Поки що зарано повертатися до української столиці чи до міст, які були звільнені від російських загарбників. Таку думку висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексочільник Луганської ВЦА Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Зараз "розслабилося" здебільшого цивільне населення, а не ті люди, які зі зброєю в руках захищали і захищають підходи до Києва. Що стосується цивільного населення, то в такій поведінці немає нічого дивного: людині не властиво тривалий час перебувати в напруженому і пригніченому стані. Хоча це "розслаблення" насправді дещо передчасне", – зазначає Тука.

За його словами, влада Києва та населених пунктів у передмісті столиці діють абсолютно правильно – вони постійно закликають не поспішати з поверненням додому. Проте не всі громадяни прислухаються до цієї поради.

"Переважна більшість людей дослухається до таких порад, але хтось все одно повертається до Києва. Це відбувається з різних причин: у когось не вистачає коштів для того, щоб десь винаймати житло, хтось турбується про домашніх улюбленців, хтось хвилюється за своє житло. У будь-якому разі я б не радив поки що повертатися до тих міст, які тільки-но звільнені від російських окупантів", – наголосив Георгій Тука.

Раніше Тука заявив, що війна в Україні може затягнутися навіть на два-три роки, а то й довше. Проте вирішальним для перемоги України над ворогом стануть не втрати РФ у військовій техніці, а те, що окупанти уже дуже деморалізовані – ентузіазм в орків швидко загасає.

Нагадаємо, раніше експерт пояснив, що буде, коли світ "втомиться" від війни в Україні. За словами ексзаступника міністра з питань ТОТ і ВПО, ексочільника Луганської ВЦА Георгія Туки, інші держави з часом втомляться від жахливих кадрів з України, так само, як свого часу втомилися від війни у Сирії.

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