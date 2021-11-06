Резніков розповів, як працюватиме на посаді міністра оборони

Олексій Резніков вважає, що його багаторічний юридичний досвід безумовно піде на користь процесу функціонування військового відомства України.
Новопризначений Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що його юридичні навички безумовно підуть на користь відомства. Свою заяву він зробив в ефірі телеканалу Україна 24. Резніков заявив, що після його призначення міністром оборони головна мета, яка стоїть перед відомством — реалізація приписів Конституції про наш невпинний рух у бік НАТО і як результат — "приєднання до Севеоатлантичного альянсу".
"Мені здається, що сьогодні мої певні юридичні навички, які накопичені за стільки років моєї юридичної та практичної діяльності, можуть бути на користь Міністерства оборони, а точніше — на користь Збройних сил України, які сьогодні захищають нас з вами. А я як адвокат за традицією буду захищати Збройні Сили України на дипломатичному, політичному фронті, спілкуватися і представляти їх у профільному комітеті в парламенті, РНБО, і головне — з нашими західними партнерами, які підтримують нашу країну", — зазначив він.
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Нагадаємо, Олексій Резніков очолив Міністерство оборони України 4 листопада. Його кандидатуру на розгляд парламенту висунув президент Володимир Зеленський, який особисто прибув на засідання парламенту.
"За" призначення Рєзнікова проголосувало 273 депутати.