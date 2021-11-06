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Резніков розповів, як працюватиме на посаді міністра оборони

6 листопада 2021, 12:15

Олексій Резніков вважає, що його багаторічний юридичний досвід безумовно піде на користь процесу функціонування військового відомства України.

Олексій Резніков
Олексій Резніков / УНІАН

Новопризначений Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що його юридичні навички безумовно підуть на користь відомства. Свою заяву він зробив в ефірі телеканалу Україна 24. Резніков заявив, що після його призначення міністром оборони головна мета, яка стоїть перед відомством — реалізація приписів Конституції про наш невпинний рух у бік НАТО і як результат — "приєднання до Севеоатлантичного альянсу".

"Мені здається, що сьогодні мої певні юридичні навички, які накопичені за стільки років моєї юридичної та практичної діяльності, можуть бути на користь Міністерства оборони, а точніше — на користь Збройних сил України, які сьогодні захищають нас з вами. А я як адвокат за традицією буду захищати Збройні Сили України на дипломатичному, політичному фронті, спілкуватися і представляти їх у профільному комітеті в парламенті, РНБО, і головне — з нашими західними партнерами, які підтримують нашу країну", — зазначив він.

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Нагадаємо, Олексій Резніков очолив Міністерство оборони України 4 листопада. Його кандидатуру на розгляд парламенту висунув президент Володимир Зеленський, який особисто прибув на засідання парламенту.

"За" призначення Рєзнікова проголосувало 273 депутати.

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