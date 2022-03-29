Референдум з приводу змін до Конституції та умов миру з агресорами з РФ: Арахамія назвав умови

Давид Арахамія / УНІАН

Проведення референдуму в Україні щодо можливих змін до Конституції та умов миру можливе лише після припинення бойових дій. Про це після переговорів з росіянами в Стамбулі член української делегації Таквид Арахамія.

"У соціальних мережах почали попередні вкидання робити - якийсь референдум через "Дію". У нас є закон про загальнонаціональний референдум, він прийнятий у Верховній Раді, він не може ні в умовах воєнного стану працювати, ні в умовах надзвичайного стану. Повинен бути повний світ, не повинно бути ніякої агресії, тільки після цього можна запускати такі процеси. Це дуже важливо", - сказав Арахамія.

читайте також"Це антисептик, а не горілка": Арахамія вчасно зупинив радника Путіна на зустрічі в Стамбулі

Нагадаємо, раніше глава переговорної групи і народний депутат Давид Арахамія розповів про результати переговорів з РФ у Стамбулі.

На брифінгу він назвав країни, які можуть виступити гарантами безпеки.

"Переговори не просто так відбулися в Туреччині. Адже держава може стати гарантом безпеки України", - сказав Арахамія.

Отже, можуть стати гарантами України: