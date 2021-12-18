П’яний прокурор у Кривому Розі зніс зупинку і ховався в авто від поліції

Прокурор врізався у зупинку громадського транспорту / Свої. Кривий Ріг

У Кривому Розі водій на автомобілі Lexus врізався у зупинку громадського транспорту, зруйнувавши її частину. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав – на зупинці у той час не було людей.

Аварія сталася ввечері у п’ятницю, 17 грудня, пише видання Свої. Кривий Ріг.

У виданні зазначають, що за кермом був військовий прокурор з Одеської області Вадим Лапоха.

Чоловік не впорався з керуванням і в’їхав у зупинку. Свідки ДТП зазначили, що чоловік, ймовірно, був у нетверезому стані. Коли на місце події приїхали патрульні, він зачинився в автомобілі і не розмовляв.

Прокурор вийшов з автомобіля тільки тоді, коли приїхали медики. У виданні зазначають, що чоловік прикидався, що заснув у машині "швидкої", щоб не проходити тест на алкогольне сп’яніння. Потім він вимагав, щоб його госпіталізували.

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На щастя, на зупинці у той час не було людей / Свої. Кривий Ріг

Патрульні доставили чоловіка до лікарні, де у нього попередньо діагностували гостру алкогольну інтоксикацію. Проте прокурор покинув медзаклад після візиту свого колеги.

Нагадаємо, неподалік Одеси у селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. Водій збив її на переході і 20 метрів віз тіло на капоті.

Також раніше на Луганщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледь, він злетів у кювет і перевернувся. Внаслідок аварії загинув один пасажир, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.

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