П’яний прокурор у Кривому Розі зніс зупинку і ховався в авто від поліції

Він був за кермом напідпитку.
У Кривому Розі водій на автомобілі Lexus врізався у зупинку громадського транспорту, зруйнувавши її частину. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав – на зупинці у той час не було людей.
Аварія сталася ввечері у п’ятницю, 17 грудня, пише видання Свої. Кривий Ріг.
У виданні зазначають, що за кермом був військовий прокурор з Одеської області Вадим Лапоха.
Чоловік не впорався з керуванням і в’їхав у зупинку. Свідки ДТП зазначили, що чоловік, ймовірно, був у нетверезому стані. Коли на місце події приїхали патрульні, він зачинився в автомобілі і не розмовляв.
Прокурор вийшов з автомобіля тільки тоді, коли приїхали медики. У виданні зазначають, що чоловік прикидався, що заснув у машині "швидкої", щоб не проходити тест на алкогольне сп’яніння. Потім він вимагав, щоб його госпіталізували.
Патрульні доставили чоловіка до лікарні, де у нього попередньо діагностували гостру алкогольну інтоксикацію. Проте прокурор покинув медзаклад після візиту свого колеги.
Нагадаємо, неподалік Одеси у селищі Великодолинському сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула жінка. Водій збив її на переході і 20 метрів віз тіло на капоті.
Також раніше на Луганщині у ДТП потрапив пасажирський мікроавтобус. Автобус занесло на дорозі через ожеледь, він злетів у кювет і перевернувся. Внаслідок аварії загинув один пасажир, ще шестеро отримали тілесні ушкодження.
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