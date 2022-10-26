"Путінізм – це вірус": у Зеленського назвали "ліки" для боротьби з режимом Кремля

Єрмак назвав "ліки" для боротьби з режимом Кремля/ Офіс президента України, kremlin.ru

Для перемоги над країною-агресоркою Росією Україні потрібно більше зброї та засобів протиповітряної оборони (ППО).

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що сучасні системи ППО для нашої держави – це щит Європи, який захищає європейські країни від російської агресії.

"Сучасні системи ППО для України – це щит Європи. Зброя для нас є інвестицією Заходу у власне майбутнє", – зазначає Єрмак.

Путінізм потрібно знищувати як вірус, наголосив голова ОП. І наша держава може це робити за наявності більшої кількості інструментів.

"Путінізм – він як вірус. А віруси потрібно знищувати. Ми можемо це зробити – нам потрібно більше інструментів", – написав він.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні нові комплекси систем протиповітряної оборони. Таку заяву зробив канцлер ФРН Олаф Шольц. Він зазначив, що ФРН в найкоротші терміни поставить Україні ще три ЗРК IRIS-T, кожен з яких може захистити велике місто.

Нагадаємо, влада США всерйоз розглядає ідею з наданням Україні партії легендарних зенітних ракетних комплексів ППО моделі Hawk – для того, щоб офіційний Київ міг захистити країну від підлих ударів російських дронів і ракет.

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