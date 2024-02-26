Путін "приєднав" українські території до "південного округу" Росії

Москва знову видає незаконні укази, які суперечать здоровому глузду.

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Путін не хоче завершення війни / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Окуповані Росією українські території кремлівський диктатор Володимир Путін приєднав до "південного воєнного округу", йдеться на сайті Кремля.

Згідно з текстом "указу", до цього округу окуповані Крим, частина Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей незаконно ввійшли разом з Дагестаном, Північною Осетією та Ростовщиною.

Також вказується, що "документом" Путін відновив Московський і Ленінградський воєнні округи.

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Переговори з Росією

В інтервʼю скандальному трампівському пропагандисту Такеру Карлсону Путін заявив, що він нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче таким чином домогтися "вирішення ситуації".

"Ми ж не відмовлялися ніколи від переговорів. Ми весь час чуємо: чи готова Росія, чи готова? Та ми не відмовлялися! Вони ж [Україна] публічно відмовилися. Ну що ж, нехай скасовує свій декрет і вступає в переговори. Ми не відмовлялися ніколи", - заявив диктатор.

В Інституті вивчення війни раніше пояснювали, що будь-яке припинення вогню на війні в Україні піде на користь країні-агресору Росії. Російські заклики до українського "нейтралітету" - це вимоги, щоб Україна внесла зміни до своєї Конституції, щоб виключити зобов'язання щодо вступу до НАТО або Європейського Союзу.

Що треба знати про спробу анексії окупованих територій України? У 2014 році Росія окупувала та згодом анексувала Крим шляхом псевдореферендуму. Анексія здебільшого не була визнана міжнародною спільнотою і була засуджена Генеральною Асамблеєю ООН. Того ж року російські терористи на сході України проголосили утворення "ДНР" (у Донецькій області) та "ЛНР" (у Луганській області). 21 лютого 2022 року Росія визнала незалежність цих квазідержавних утворень. У вересні 2022 року підконтрольні Кремлю "очільники" квазіутворень оголосили про проведення "референдумів" про приєднання до Росії. За кілька днів Росія "офіційно" анексувала чотири області України — Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську. При цьому до Херсонської області у складі РФ окупаційна влада "додала" окуповані на той час частини Миколаївської області — місто Снігурівку та прилеглий район, а також західну частину Кінбурського півостріва, пише Вікіпедія.

Аналітики додали, що Путін прагне до того, щоб послабити Альянс до такої міри, що він був би не в змозі стримувати або перемогти майбутню російську агресію у Східній Європі.

Україна буде готова розглянути можливість участі представників Росії у Формулі миру Зеленського, але лише під час другого саміту миру. Для участі в обговоренні у Москви має бути політична воля до миру, своєю чергою, зауважував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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