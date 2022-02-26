"Примус до капітуляції": в ОП назвали причину відмови від переговорів на умовах РФ

Олексій Арестович / УНІАН

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів про те, чому Україна відмовилася від переговорів з російською стороною на умовах Москви.

Він підтвердив інформацію про те, що Україна відмовилася від переговорів з Росією.

Радник глави ОП пояснив, що РФ висунула неприйнятні умови.

"Україна відмовилася від переговорів. Тому що умови, які передала через посередників російська сторона, нас не задовольняють. Це була спроба примусити нас до капітуляції. Ми передали їм сигнал, що умови можливого мирного договору можливі на умовах Києва, а не Москви", - заявив Арестович.

Раніше прес-секретар президента Сергій Нікіфоров спростував фейк росіян про те, що українська сторона нібито відмовилася від переговорів України з РФ.

Як написав він у своєму Facebook, Україна готова говорити про припинення вогню і відновлення миру.