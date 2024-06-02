'Рятувати ситуацію на полі бою': Горбач заявив про війська НАТО в Україні

Відомо, що після початку російської війни у 2014 році країни Балтії ініціювали розміщення на своїй території контингентів збройних сил союзників.

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Коли НАТО відправить війська в Україну / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 окрема механізована бригада

В інтервʼю Главреду виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач розповів, у чому наразі полягає причина пожвавлення дискусій щодо надсилання західних контингентів на територію України.

Експерт заявив, що тональність цій дискусії задав президент Франції Макрон, коли в лютому цього року висловлювався про гіпотетичну можливість такого варіанту.

"Спочатку цю думку, звичайно, не сприймали багато його західних колег, але він розширив так звані вікна Овертона, і люди почали думати про це більш серйозно. Як наслідок, багато хто з європейських союзників, особливо країни Балтії і Польща, підхопили цю тему та зрозуміли раціональність такої риторики. Тому що наразі йдеться не стільки про розміщення збройних сил західних держав на території України, скільки про те, що це гіпотетично можливо. Мовляв, ми себе не будемо у цьому обмежувати, нехай росіяни з цього приводу переживають", - пояснив Горбач. відео дня

Нині ще більшої актуальності цій темі додають коливання на Заході щодо спроможності України витримувати російський натиск на фронті. Зокрема протягом останніх місяців через дефіцит снарядів та озброєння на Заході почали замислюватися над тим, що буде, якщо росіяни прорвуть фронт.

"Тобто необхідність рятувати ситуацію на полі бою може стати причиною введення західних військ до України. Але, звичайно, що Захід думає не про те, щоб напряму зіткнутися з російською армією, а про те, щоб бути присутніми на певній неокупованій частині території України, щоб росіяни не наважилися йти далі та зупинити їх своєю присутністю", - додав Горбач.

Така тактика застосовується НАТО в країнах Балтії вже декілька років поспіль. Принаймні після початку російської війни у 2014 році країни Балтії ініціювали розміщення на своїй території контингентів збройних сил союзників.

"Хоч і на ротаційній основі, але тим не менше вони фізично постійно присутні на території країни, що на символічному рівні начебто стримує росіян від прямого вторгнення (адже тоді це означатиме пряме зіткнення не лише з арміями Естонії, Латвії та Литви, але і таких країн, як Сполучені Штати, Велика Британія, Федеративна Республіка Німеччина). Тому цей тактичний прийом може застосовуватися і в Україні, але це потрібно робити превентивно, а не тоді, коли вже триває війна і є очікування найгірших сценаріїв", - розповів експерт.

Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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