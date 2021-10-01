Замах на Шефіра: поліція повідомила подробиці розслідування

Нові подробиці замаху на Шефіра / УНІАН

Після нещодавнього замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра поліцейські прочесали 430 гектарів лісу в Київській області, але зброю знайти їм так і не вдалося, повідомив голова МВС Денис Монастирський.

"Правоохоронці відпрацювали 430 гектарів лісу поруч з місцем злочину. Зброя поки не знайдено", - сказав він, передає прес-служба МВС у п'ятницю, 1 жовтня.

Замах на Сергія Шефіра

Авто помічника Володимира Зеленського обстріляли на виїзді із Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.

Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi а-8, пасажиром якого був перший помічник президента. У результаті був поранений водій авто, а сам Шефір не постраждав.

Раніше ми повідомляли, що під час замаху на помічника президента України Сергія Шефіра кілер стріляв по водієві, щоб машина втратила керування і зупинилася. Як каже радник голови МВС Антон Геращенко, після цього він би застрелив усіх, хто знаходився в автомобілі