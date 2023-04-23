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Перестріляли один одного: на Луганщині "вагнерівці" та військові РФ не змогли знайти винних

Ангеліна Підвисоцька
23 квітня 2023, 22:18 оновлено 23 квітня, 22:20
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Військовослужбовці та бойовики ПВК "Вагнера" перекладають один на одного відповідальність за допущені втрати на фронті.
российские оккупанты, ЧВК
Російські військові та "вагнерівці" перестріляли один одного / Колаж фото Міноборони РФ, kommersant.ru

Російські окупанти намагаються досягнути "успіхів" на фронті. Однак українська армія дає їм потужну відсіч, внаслідок чого серед ворожих солдатів шалені втрати. Окрім бойових дій на фронті сутички зі зброєю виникають безпосередньо між військовослужбовцями РФ та "вагнерівцями". Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Нещодавно окупанти побилися між собою через те, що не змогли знайти винних у провалі на фронті. Російські військовослужбовці та бойовики ПВК "Вагнера" перекладають один на одного відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати.

Бійка, яка відбулася у Станиці Луганській, переросла у стрілянину.

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"Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК "Вагнера" все частіше намагаються відшукати винних у цьому. В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК "Вагнера", яка переросла у перестрілку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього конфлікту окупанти "денацифікували" один одного, жертви є з обох сторін.

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що в агресорі Росії посилюється конфлікт між Міноборони та ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

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