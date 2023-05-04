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"Залишу посаду міністра і поїду жити в село": Кулеба розповів про плани після перемоги України

Аліна Дембіцька
4 травня 2023, 21:04 оновлено 4 травня, 21:04
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Глава МЗС підкреслив, що наразі він виконує дуже напружену роботу на дипломатичному фронті.
Дмитрий Кулеба, ВСУ
Кулеба розповів про плани після перемоги України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, чим займеться після перемоги України над країною-агресоркою Росією. Ймовірно, глава МЗС залишить посаду міністра. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу TV8.

Як зазначив Кулеба, наразі він виконує дуже напружену роботу на дипломатичному фронті, практично не маючи можливості відпочити чи мати вільний час.

"Що стосується перемоги, то я її уявляю дуже просто: ми переможемо, я вип'ю шампанського, залишу, напевно, посаду міністра і поїду жити в село", - розповів глава МЗС.

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Крім того, глава української дипломатії підкреслив, що перемога у війні з РФ дозволить Україні стати гарантом безпеки всього східного флангу НАТО.

"Коли ми переможемо, ми станемо гарантом безпеки не лише нашого регіону, а й східного флангу НАТО. Ми зараз воюємо і своїм бойовим досвідом показуємо, що деякі стандарти Альянсу потрібно змінити. Тому що виявилося, що ці стандарти не працюють за умов такої війни", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що наразі ще не обдумує своє майбутнє після перемоги України у війні з Росією. Проте він пообіцяв, що до того моменту залишатиметься на посаді. У той же час президент України поділився думками про те, яких звичайних радощів життя йому хотілося б після перемоги.

"Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли, і випити пива дуже хочу", - сказав Зеленський.

До слова, нещодавно президент Чехії Петр Павел закликав посилити допомогу Києву, щоб забезпечити перемогу над країною-агресоркою Росією. Після перемоги у війні, на думку чеського лідера, Україна повинна стати членом НАТО. Він підкреслив, що у Заходу немає альтернативи підтримці України.

Дивіться відео - в інтерв'ю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, що деокупації тимчасово захоплених територій недостатньо для припинення обстрілів:

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