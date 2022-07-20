Уламок російського снаряду потрапив у серце: у Києві дивом врятували військового

Осколок російського снаряда влучив у серце військового / Інститут серця МОЗ України

Український військовий отримав надскладне поранення - осколок російського снаряду влучив йому прямо у серце. Його серце продовжувалося битися, але захисник потребував термінової операції. Про це повідомили в Інституті серця МОЗ України.

Саме у цей медзаклад військового терміново доправили з лінії фронту. Медики провели складну операцію навіть не зупиняючи серце.

"Сьогодні в стінах Інституту серця МОЗ України відбулася надскладна операція, яку виконав Борис Тодуров. Кардіохірург дістав уламок снаряда з серця військовослужбовця, яке продовжувало битися під час самої операції. Пишаємося нашими лікарями! Пишаємося нашими військовими!", – йдеться у повідомленні.

Хірург обережно дістав уламок із серця, яке продовжувало битися. Як виявилось, уламок "сидів" у шлуночку.

"Не знаю, як він туди потрапив. Впоралися на працюючому серці... Дістали уламок із серця, не зупиняючи його", – сказав Борис Тодуров.

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Нагадаємо, нещодавно серйозні поранення на сході України отримав виконавець головної ролі у фільмі Олега Сенцова "Носоріг" Сергій Філімонов. Чоловік пішов на фронт з перших днів війни. Наприкінці червня він на кілька днів повернувся у Київ, після чого знову поїхав на фронт. Окупанти накрили "Градом" позиції українських військових, у Філімонова влучили щонайменше 8 осколків.

Також стало відомо про те, що у боях за Україну в Донецькій області загинув доброволець - 30-річний громадянин Швеції. Загиблий боєць раніше служив у Повітряних силах Швеції, був у званні лейтенанта. В Україну чоловік приїхав кілька місяців тому, щоби допомагати в підготовці військових. Чоловік отримав смертельне поранення в груди в ході боїв на фронті.

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