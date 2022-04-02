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Осколок пройшов через груди дитини, ми бачили через дірку, як б’ється її серце – лікар з Маріуполя

2 квітня 2022, 14:34

24-річний медик розповів, з якими жахами доводилося стикатися під час роботи у Маріуполі.

Мариуполь после обстрелов оккупантами
24-річний медик розповів, з якими жахами доводилося стикатися під час роботи у Маріуполі./ Reuters

Медик швидкої допомоги Сергій Чорнобривець, який надавав людям допомогу у Маріуполі, розповів, з чим доводилося стикатися лікарям у місті, яке нещадно обстрілюють окупанти. Місто опинилося в оточенні російських загарбників.

Однією з ситуацій, яка найбільше запам’яталася медику, був порятунок життя маленької 7-річної дівчинки, яка потрапила до лікарні з сильним осколковим пораненням грудини. Про це Сергій розповів в інтерв’ю виданню Заборона.

"Дівчинка семи років. Привезли батьки. У неї осколкове поранення пройшло через грудину. Вона лежала на животі в машині і ми бачили, як через цю дірку б’ється її серце. І вона при цьому була жива", – згадує медик.

Дівчинка пробула 15 днів у реанімації і вижила. Коли вона вже покинула лікарню, то згодом намалювала малюнок і передала його медикам через свого тата. Коли лікарі взяли в руки такий подарунок, мало не розплакалися, каже Сергій.

Раніше повідомлялося, що Українка врятувала 100 людей з блокадного Маріуполя. Українка, якій у 2014 році довелося покинути рідний Донецьк, тепер змушена була виїхати з Маріуполя, який оточили російські війська. Після цього вони з чоловіком поклялися допомогти втекти і іншим.

Раніше у медіа назвали чотири причини, чому Росії так необхідно захопити Маріуполь. Окупанти практично зрівняли місто з землею, а рахунок загиблих мирних жителів йде на тисячі.

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