Окупанти РФ стягують нові резерви: пішли на штурм на двох напрямках

ЗСУ відбивають ворожі атаки / Фото Reuters

На Сіверському напрямку російські окупанти продовжують утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів Західного військового округу на ділянці російсько-українського кордону в Брянській і Курській областях для запобігання перекидання наших військ на інші загрозливі напрямки.

Як розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України, агресор здійснив вогняне ураження артилерією позицій наших військ у прикордонних районах Сумської області.

На Харківському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до держкордону.

На Слов'янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на підготовці військ до наступу на Слов'янськ. Веде штурмові дії в напрямку Пасіка-Богородичне. Має успіх, намагається закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов'янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське-Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії в місті Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишеваху. Для посилення угруповання військ перемістили до однієї батальйонно-тактичної групи.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському і Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію і артилерію для сковування наших військ і перешкоджання перекидання резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони. Противник вживає заходів щодо удосконалення фортифікаційного обладнання другого та третього рубежів оборони. Відзначені укріплені блокпости із залізобетонних конструкцій, розташовані поблизу мостів через Північно-Кримський канал.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти продовжують штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк Луганської області та створення умов для блокування українських підрозділів, бої в даний час тривають.

Підрозділи окупантів також ведуть підготовку до відновлення наступу на Слов'янськ Донецької області.

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