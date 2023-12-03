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Окупанти, які розстріляли українських полонених, вже ліквідовані: деталі

Альона Вороніна
3 грудня 2023, 11:55
Українські військові взяли штурмом позицію, де перебували ці загарбники, і знищили їх.
Виталий Барабаш, украинские военные
Окупанти, які розстріляли українських полонених, ймовірно, вже ліквідовані, каже Барабаш/ колаж: Главред, фото: скрін

Захисники України, ймовірно, уже ліквідували російських окупантів, які розстріляли полонених українських військових.

Загарбники були знищені під час штурму позиції. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Двоє українських військових вирішили здатися у полон, тому що у них закінчився боєкомплект, а російські загарбники підійшли до позиції. Але коли вони вийшли з піднятими руками, окупанти холоднокровно їх розстріляли.

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За словами Барабаша, пізніше українські воїни взяли штурмом цю позицію і знищили усіх загарбників, які там були.

"Вони (двоє українських бійців – ред.) здавалися у полон справді тому, що у них закінчився боєкомплект. Наскільки мені відомо, трішки пізніше наші хлопці взяли штурмом цю позицію, і всі (окупанти – ред.), хто там перебував, були ліквідовані", – розповів начальник Авдіївської МВА.

Виталий Барабаш
Окупанти, які розстріляли українських полонених, ймовірно, вже ліквідовані, каже Барабаш/ скрін

Дивіться відео з коментарем Віталія Барабаша:

Розстріл окупантами українських полонених

Нагадаємо, під Авдіївкою росіяни розстріляли беззбройних бійців ЗСУ, які здалися в полон. Окупанти зайшли на позиції 45-го ОСБ. Бійці ЗСУ були змушені здаватися через брак боєкомплекту. Коли захисники України вийшли з піднятими руками, щоб здатися у полон, загарбники відкрили по них вогонь.

В Україні відреагували на розстріл полонених бійців ЗСУ. У Збройних силах України перевіряють відео розстрілу російськими окупантами українських військових, які здавалися в полон, імовірно, біля Степового на Донеччині.

Пізніше у ЗСУ підтвердили загибель військових внаслідок розстрілу окупантами. Країна-агресорка Росія вкотре порушила закони та звичаї війни, норми міжнародного права та жорстоко розстріляла українських полонених. У ЗСУ закликали міжнародне співтовариство відреагувати та притягнути військове керівництво Росії до відповідальності.

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війна в Україні вторгнення Росії військовополонені
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