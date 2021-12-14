"Дуже чорна п'ятниця": у київському супермаркеті зробили "знижку" на сосиски з індички за 2000 грн

У Києві зробили знижку на сосиски з індички за 2000 грн / facebook.com/nesmianov

В Києві один з супермаркетів пропонував продукцію за божевільною ціною, та з неймовірною знижкою.

Про це повідомив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов і оприлюднив фото.

"Обожнюю подібні акції... цікаво, чи були покупці на 2000 грн за 1 кг?", - написав він під знімком.

Судячи з цінника, раніше сосиски з індички коштували 1963 гривні 10 копійок, а зі знижкою – 119 гривень 90 копійок.

Сосиски з індички / facebook.com/nesmianov

Користувачі Мережі були, м'яко кажучи, були в шоці від побаченого:

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"З священних індиків", "Це не ціна 1963. Це рік народження індика", "Це черговий приклад бездумної роботи співробітників. Якби прочитав, що надрукував, побачив, що кріпив і т д.Не кажучи про управлінців, які це теж повинні були бачити, то така дурість ніколи б не з'явилася на полиці", "Всі дивляться на абсурд з ціною..., а скорочення слова сосиски нормальне", "Дуже чорна п'ятниця".

Раніше ми розповідали, що в Києві в одному з магазинів стався скандал через платний пакет. Жінка, яка прийшла за цукром в магазин, не захотіла платити за одноразовий пакет, а продавець насипала їй цукор в рукавичку.