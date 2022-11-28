"Нічого не знаємо, до побачення": на Тернопільщині матір з дитиною прогнали з пункту обігріву

На Тернопільщині матір з дитиною не пустили у пункт обігріву/ Фото ілюстративне: "Пункт незламності" у Запоріжжі/ УНІАН

У місті Збараж на Тернопільщині маму з дитиною не пустили до місця, яке офіційно було позначене як "Пункт незламності". Коли матір з малечею прийшли до місцевого ЦНАПу, де і мав бути обладнаний такий пункт, працівниця "хлопнула дверима" у них перед носом, сказавши, що нічого не знає про це.

Про інцидент розповів голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Він зазначив, що у ЦНАПі було тепло і горіло світло, але жінці з дитиною у допомозі відмовили.

"Жінка з дитиною зайшли, щоб зарядити телефон і зігрітися. А їм кажуть: "Ми не працюємо, ми нічого не знаємо, до побачення". На задньому фоні на відео горить світло, у цієї працівниці тепло, є світло, Інтернет", – розповів голова.

Він зазначив, що після інциденту голова громади пояснював, нібито ця працівниця не зорієнтувалася.

"Від середи? То зробіть так, щоб ті, хто сидить у цих пунктах дуже швидко орієнтувались. Якщо вже на заході України, в Тернополі, де не прилітають ракети, нічого не прилітає, нема де людям зарядити телефон, випити гарячого чаю чи банально зігрітися – то гріш ціна вам всім. Давайте, щоб ми не робили ще 55 нових "Пунктів незламності" у голів громад вдома", – заявив Труш.

Нагадаємо, в Україні почали розгортати "Пункти незламності". У них працюватимуть генератори, від яких можна буде підзарядити мобільні пристрої. У деяких з таких пунктів також будуть обігрівачі, інтернет, питна вода, вбиральні тощо. Де розташована така локація найближче до вашого дому, можна дізнатися на сайті nezlamnist.gov.ua.

Раніше повідомлялося, що між мером Києва Віталієм Кличком і головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією виник конфлікт через роботу "Пунктів незламності" у Києві. Арахамія звинуватив Кличка у тому, що такі локації працюють неналежно.

Кличко спробував виправдатись. Він стверджує, що всі 430 пунктів працюють і закликав владу не маніпулювати. Після цього Арахамія дав Кличку тиждень на "виправлення помилок".

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