"Несподівано" підірвалося: у Сєвєродонецьку злетіло в повітря авто з окупантами, багато поранених

У Сєвєродонецьку вибухнуло авто з окупантами/ Telegram Гайдай

У захопленому росіянами Сєвєродонецьку на Луганщині в четвер, 14 липня, підірвався автомобіль з окупантами.

Це сталося на центральній вулиці міста, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

У результаті шестеро російських загарбників були поранені, з них четверо – у важкому стані.

"Водночас на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки й роблять те, що мародерять та погрожують. Наприклад, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста вчора "несподівано" підірвався автомобіль з окупантами. У результаті шість поранених, з яких четверо – тяжких", – розповів Гайдай.

Також голова ОВА зазначив, що російські окупанти зараз намагаються створити для місцевих мешканців гарну картинку "безпечного та повноцінного мирного життя". При цьому їхній абсурдній ідеї не заважають повсюдні руїни, які залишилися у місті внаслідок бомбардування Сєвєродонецька росіянами.

Та їхня імітація "щасливого життя" триватиме рівно доти, поки це буде цікаво Кремлю і російським ЗМІ, які зніматимуть пропагандистські ролики, зазначає Гайдай. Проте як тільки пропагандисти покинуть розбомблене місто, спроби відновити регіон, про які направо й наліво говорять окупанти, поставляться на тривалу паузу.

Раніше Гайдай розповідав, що окупований Сєвєродонецьк знаходиться на межі гуманітарної катастрофи. Там відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання. Є велика проблема також з каналізаційними системами міста.

Також раніше повідомлялося, що у Сєвєродонецьку окупанти хочуть знову запустити в роботу завод Азот, але це загрожує дуже небезпечною техногенною катастрофою.

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