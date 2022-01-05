Натравив поліцейських й імітував затримання: на Запоріжжі хлопець оригінально освідчився коханій

Незважаючи на шок від ситуації, дівчина погодилася на пропозицію одруження.
У Мелітополі в Запорізькій області хлопець імітував затримання поліцейськими своєї коханої дівчини, щоб зробити їй пропозицію руки і серця.
Відео оригінального освідчення опублікували на каналі "Україна в шоці" у Telegram.
Як видно з відео, дівчина приїхала на автомобілі до воріт приватного будинку.
Одразу після цього позаду автомобіля зупинився білий мікроавтобус. З нього вибігли люди в масках і жилетах з написом "поліція", які тримали у руках муляжі пістолетів.
Псевдополіцейські імітували затримання дівчини і хлопця. Вони поклали дівчину на капот автомобіля. У цей момент вийшов її хлопець, став на одне коліно і освідчився.
Дівчина, не дивлячись на шок від того, що відбувалося, на пропозицію погодилася.
Нагадаємо, раніше у Запоріжжі пожежник зробив своїй коханій оригінальну пропозицію руки і серця. Під завивання сирени пожежного автомобіля, з великим букетом троянд та на одному коліні чоловік запропонував своїй дівчині стати його дружиною.
Також раніше Юрій Горбунов зізнався, як робив пропозицію руки і серця Каті Осадчій. Він розповів, що пропозицію робив в Одесі, і для нього це було дуже складно.
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