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Натравив поліцейських й імітував затримання: на Запоріжжі хлопець оригінально освідчився коханій

5 січня 2022, 12:12

Незважаючи на шок від ситуації, дівчина погодилася на пропозицію одруження.

На Запоріжжі хлопець оригінально освідчився коханій / Скрін з відео, колаж Главред

У Мелітополі в Запорізькій області хлопець імітував затримання поліцейськими своєї коханої дівчини, щоб зробити їй пропозицію руки і серця.

Відео оригінального освідчення опублікували на каналі "Україна в шоці" у Telegram.

Як видно з відео, дівчина приїхала на автомобілі до воріт приватного будинку.

Одразу після цього позаду автомобіля зупинився білий мікроавтобус. З нього вибігли люди в масках і жилетах з написом "поліція", які тримали у руках муляжі пістолетів.

Псевдополіцейські імітували затримання дівчини і хлопця. Вони поклали дівчину на капот автомобіля. У цей момент вийшов її хлопець, став на одне коліно і освідчився.

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Дівчина, не дивлячись на шок від того, що відбувалося, на пропозицію погодилася.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі пожежник зробив своїй коханій оригінальну пропозицію руки і серця. Під завивання сирени пожежного автомобіля, з великим букетом троянд та на одному коліні чоловік запропонував своїй дівчині стати його дружиною.

Також раніше Юрій Горбунов зізнався, як робив пропозицію руки і серця Каті Осадчій. Він розповів, що пропозицію робив в Одесі, і для нього це було дуже складно.

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