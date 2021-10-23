"Народні методи не допомагають": лікар назвала симптом COVID-19, з яким потрібно бігти в лікарню

Лікар настійно просить не займатися самолікуванням / facebook.com/moz.ukr

Хворим коронавірусом потрібно негайно звертатися до сімейного лікаря, коли вони не можуть "збити" температуру.

Як розповіла завідувачка центру терапії клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Марта Сайко, це може бути ознакою ураження легень, писати "ТСН".

"І якщо з цим нічого не робити, то можуть бути великі пошкодження легеневої тканини і тоді людей госпіталізують у важкому стані. Бо пошкодження легеневої тканини призводить до того, що у хворих настає киснева недостатність. Тож ті, у кого температура зберігається понад 5 днів - звертайтеся до лікаря",- каже Марта Сайко.

Лікар також закликала українців не займатися самолікуванням. Вона підкреслила, що методи "народної медицини" не допомагають при лікуванні коронавірусу.

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читайте такожУ Кіровоградській області найменше хворіють COVID-19: у чому причина"Не займайтеся самолікуванням. Має бути базове лікування, призначене сімейним лікарем. Не йдіть в аптеку і не купуйте антибіотиків різних поколінь. Є протокол, за яким лікують COVID-19. Тому що люди, які лікуються самостійно, потім потрапляють до нас з різними ускладненнями", — підсумувала медик.

Варто нагадати, що станом на ранок суботи, 23 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 229 жителів країни. У тому числі захворіли 1777 дітей і 438 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 362 людини; летальних випадків - 483; одужали - 8 330 осіб.