УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нацгвардієць залучив сотню курсантів, щоб зробити пропозицію руки і серця коханій: відео

15 лютого 2022, 12:01

На визнання хлопець зважився в день Закоханих, 14 лютого.

false
Нацгвардієць зробив пропозицію руки і серця коханої прямо на плацу / скріншот з відео

У Харкові військовослужбовець Нацгвардії влаштував сюрприз на плацу своєї коханої і урочисто попросив стати його дружиною.

Відповідне відео опублікувавши на YouTube-каналі Національної академії Національної гвардії України.

Зі Світланою 20-річний Денис познайомився в Академії півтора роки тому на заняттях з рукопашного бою і відразу закохався. Щоб зробити урочисту пропозицію руки і серця, підготував цілу спецоперацію.

За легендою, нацгвардійці знімали святковий ролик до Дня закоханих. Сотня військових вишикувалася на плацу у формі серця, а по центру стояла 24-річна Світлана, яка на камеру вітала харків'ян З Днем закоханих.

Раптом до неї підійшов її улюблений з кільцем і квітами і встав на коліно. Дівчина тут же розплакалася, але погодилася без вагань.

Реклама

Раніше головред писав, що під час зйомок на сцені Голосу країни відбулася яскрава подія: вперше за роки виходу українського шоу учасник зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені після виступу на сліпих прослуховуваннях. Свідками цієї події стане вся країна, а що дівчина відповість – глядачі дізнаються незабаром.

Також ми розповідали, що Юрій Горбунов зізнався, як робив пропозицію Каті Осадчій.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
Нацгвардия новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Нацгвардієць залучив сотню курсантів, щоб зробити пропозицію руки і серця коханій: відео». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити"ПриватБанку плювати на рішення суду": банк приписує клієнтам неіснуючі кредити У Путіна ситуація - гірша за цугцвангУ Путіна ситуація - гірша за цугцванг Названо 5 небезпечних речей, які не можна фотографуватиНазвано 5 небезпечних речей, які не можна фотографувати Масштабна військова операція Росії проти України не підготовленаМасштабна військова операція Росії проти України не підготовлена Ціни на яйця в Україні поповзли внизЦіни на яйця в Україні поповзли вниз
13:00

Гороскоп на завтра, 16 лютого 2022: Ракам – виконання мрії, Стрільцям – загострення пристрастей, Водоліям - успіх

12:55

Україна закликає світ не визнавати незалежність "Л/ДНР": Рада звернулася до НАТО, ООН та Євросоюзу

12:54

Розпочинаємо третій сезон "Великого будівництва" – міністр інфраструктури

12:52

Анна Сєдокова в багряній сукні показала, як чоловік пестить її оголені груди

12:36

Рада прийняла закон Про індексацію пенсій в Україні: що змінитьсяВідео

Реклама
12:28

"Побачимо - тоді повіримо": Кулеба засумнівався у відводі військ РФ від українського кордонуВідео

12:09

Означатиме вихід РФ з "Мінська": Кулеба заявив про наслідки для Кремля у разі визнання "ЛДНР"Відео

12:01

Нацгвардієць залучив сотню курсантів, щоб зробити пропозицію руки і серця коханій: відеоВідео

11:44

Скавчав і ледве тримався на воді: рибалка на Київщині врятував собаку, який провалився під лідВідео

11:31

У прозорій сукні і з палаючими очима: прима-балерина Катерина Кухар зачарувала витонченою фігурою

11:20

Україні з партнерами вдалося стримати Росію від ескалації - Кулеба

11:03

Прикмети на 16 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:01

Росія відводить війська від українських кордонів: колони військових та техніки рушили в гарнізониВідео

10:57

Свята в березні 2022 в Україні: скільки будемо відпочивати і чи буде додатковий вихідний

10:55

"Наша розвідка стежить 24/7": Резніков заявив, що Україні відомі всі місця розташування військ РФ

10:37

Путін ще не прийняв остаточне рішення щодо вторгнення в Україну - Держдеп СШАВідео

10:32

Військові зайдуть без розпізнавальних знаків і займуть Київ: Трас описала сценарій вторгнення РФ

10:16

Maruv стане мамою: співачка оприлюднила перші "вагітні" фотоФото

10:03

6 станцій метро Києва працюватимуть по-новому: як купити квитки

09:54

Ціни ростуть, якість падає: в Україні - важка ситуація з "молочкою"

Реклама
09:51

В Україні в лютому подорожчають нові квартириВідео

09:40

"Для цього немає причин": у Росії відхрестилися від вторгнення в Україну 16 лютогоВідео

09:27

Стрітення Господнє 2022: дата, традиції і заборони свята

09:16

Якою буде весна 2022 в Україні та коли прийде справжнє тепло: синоптик уточнив прогноз до літа

09:04

"Не створили ударного угрупування": Резніков пояснив, чому РФ не зможе зараз напастиВідео

09:00

Повня в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідуВідео

08:27

Домовленості ціною інтересів України, або Чому візиту Байдена до Києва не будеПогляд

08:26

Коронавірус в Україні 15 лютого: за добу кількість хворих і жертв COVID-19 зросла удвічіВідео

08:11

До чого сниться собака: тлумачення відомих сонників

08:09

Долар коштуватиме не більше 30 гривень: в ОП пояснили, як подорожчає валюта на фоні заяв про війну

08:09

Урожай буде величезним: як приготувати стимулятор росту рослин у домашніх умовах

07:56

Чи буде повномасштабна війна з Росією: астролог склала гороскоп для України

07:54

Путін не піде на вторгнення в Україну: аналітик назвав вагомі причиниВідео

07:46

3 предмети, які старять інтер'єр: від чого потрібно терміново позбутисяВідео

07:22

Гороскоп на сьогодні, 15 лютого 2022: Овнам – небезпечні авантюри, Терезам - сюрпризи, Рибам - неприємні таємниціВідео

07:16

Зима може вже не повернутися: в середині лютого в Україну увірветься веснаВідео

07:14

З Стрітенням Господнім: листівки, картинки і душевні привітання

07:13

Ключ до багатства: астролог розповів, що заважає і що допомагає розбагатіти кожному знаку Зодіаку

07:10

Визнання РФ "ЛДНР" і звернення до Путіна: у Держдумі закликали зробити "крок вперед" щодо ДонбасуВідео

06:35

У Білому домі офіційно заявили, що візит Байдена в Україну поки не планується

Реклама
06:08

Відмова України від НАТО нічого не змінитьПогляд

05:40

Що обов'язково потрібно приготувати на Стрітення, щоб залучити багатство і щастя в будинокВідео

05:28

Військове вторгнення РФ в Україну і візит Шольца до Москви: у ФРН попередили про удар по ПП-2

05:22

Модель Демі Роуз в пін-ап образі ледь не виронила соковиті груди з червоного корсета

04:56

Як змусити фіалку цвісти: влаштовуємо сенполії "лазню"

04:53

Чистить стіни та прибирає плями: як приготувати універсальний засіб для чищення в домашніх умовах

04:37

Тисячею за вакцинацію тепер можна заплатити за комуналку: як це зробити

04:16

Белла Хадід засвітила свої соковиті "персики" в розпусній білизні від Victoria's Secret

03:30

Тривожний чемоданчик: 50 речей, які потрібно взяти з собоюВідео

02:43

Війська РФ біля кордонів України і запуск "Мінська": у Москві вибухнули вимогою до Заходу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти