Нацгвардієць залучив сотню курсантів, щоб зробити пропозицію руки і серця коханій: відео

На визнання хлопець зважився в день Закоханих, 14 лютого.
У Харкові військовослужбовець Нацгвардії влаштував сюрприз на плацу своєї коханої і урочисто попросив стати його дружиною.
Відповідне відео опублікувавши на YouTube-каналі Національної академії Національної гвардії України.
Зі Світланою 20-річний Денис познайомився в Академії півтора роки тому на заняттях з рукопашного бою і відразу закохався. Щоб зробити урочисту пропозицію руки і серця, підготував цілу спецоперацію.
За легендою, нацгвардійці знімали святковий ролик до Дня закоханих. Сотня військових вишикувалася на плацу у формі серця, а по центру стояла 24-річна Світлана, яка на камеру вітала харків'ян З Днем закоханих.
Раптом до неї підійшов її улюблений з кільцем і квітами і встав на коліно. Дівчина тут же розплакалася, але погодилася без вагань.
Раніше головред писав, що під час зйомок на сцені Голосу країни відбулася яскрава подія: вперше за роки виходу українського шоу учасник зробив пропозицію своїй дівчині прямо на сцені після виступу на сліпих прослуховуваннях. Свідками цієї події стане вся країна, а що дівчина відповість – глядачі дізнаються незабаром.
Також ми розповідали, що Юрій Горбунов зізнався, як робив пропозицію Каті Осадчій.
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