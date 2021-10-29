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На Тернопільщині чоловік за два дні втратив через COVID-19 матір з бабусею

29 жовтня 2021, 16:44

Як повідомляє чоловік, його матір госпіталізували в реанімацію з 90%-ним ураженням легенів. І буквально через пару днів важко захворіла і бабуся.

Лікарня
Лікарня / ua.depositphotos.com

У Тернопільській області, в місті Гусятин, у місцевого жителя Юрія Доробало від коронавірусу спершу померла мати, а наступного дня з тієї ж причини померла і його бабуся. Про це повідомляє портал Ternopoliany.

"19 жовтня мати мені каже, що їй стало погано, що вона дихати не може. І ще ввечері сказала, що, мовляв, завезеш мене завтра до сімейного лікаря, а вночі у неї з носа пішла кров. Потім проблеми з промовоют - розібрав тільки, що мови не відчуває. Я поміряв температуру, але вона була 36, 6. Я викликав швидку, сказав, що хворів коронавірусом, а лікарі на швидкій кажуть ‒ швидше за все, у вашої мами інсульт. Але сатурація була всього 52", – розповів чоловік.

Доробало згадує, що спершу його матір госпіталізували в одну лікарню, проте там медики не змогли підтвердити COVID-19. І її довелося доставити в інший медичний заклад. Де у жінки діагностували коронавірус. І госпіталізували в реанімацію з 90%-ним ураженням легень.

Перед госпіталізацією мати Юрія попросила його доглядати за 85-річна бабусею. Та скоро почала відмовлятися від їжі і у неї виросла температура ‒ до 38,5. Він викликав швидку. Прибулі медики заявили, що вони можуть госпіталізувати жінку тільки за умови, якщо він буде доглядати за нею в COVID-відділенні. Однак чоловік пояснив, що у нього мати в реанімації і йому потрібно доглядати і за нею. Тоді лікарі сказали писати чоловікові відмову від госпіталізації і пояснили, що не проведуть експрес-тест на коронавірус (оскільки у них немає таких тестів).

Згодом все ж у бабусі був підтверджений COVID-19. Поки Юрій намагався врятувати бабусю, 26 жовтня померла його мати. Лікарі ще раз підкреслили, що чоловік також повинен лягати з бабусею в коронавірусне відділення, оскільки за нею потрібен постійний догляд.

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"26 жовтня мами не стало в Теребовлянській лікарні, а 27 жовтня в Гусятинській лікарні померла бабуся", — підвів риску під своєю сумною розповіддю чоловік.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Новояворівській лікарні на Львівщині від коронавірусу в один день померла подружня пара. Подружжя місяць пробуло в реанімації, проте медики так і не змогли їх врятувати.

"Завжди говорили, що помруть в один день. Марія померла вранці 26 жовтня, а її чоловік Володимир – ввечері", - розповіла сестра померлої Леся Баранюк.

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