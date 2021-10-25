Привезли не туди: у Рівному пацієнт з коронавірусом помер на порозі лікарні

Чоловіка неуспіли врятувати / УНІАН

У Рівному на порозі лікарні помер 57-річний пацієнт, у якого діагностували коронавірус.

Як повідомляє місцеве видання Рівне Медіа з посиланням на слова заступника головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича, чоловік перебував у вкрай важкому стані і потребував негайної госпіталізації.

"Напередодні він потрапив до обласного центру психічного здоров'я з діагнозом алкогольний делірій (психічний розлад — ред.). Там у нього виявили коронавірус, двосторонню полісегментарну пневмонію, дихальну недостатність і низьку сатурацію", - йдеться в повідомленні.

Керівництво закладу викликало швидку, щоб відвезти пацієнта до реанімаційного відділення центральної міської лікарні.

"Пацієнта поклали в карету "швидкої", підключили до кисню, надавали всю необхідну допомогу, відповідно до затвердженого протоколу. Практично підвезли на поріг в приймальне відділення, коли у нього зупинилося серце, і він помер. Про подію повідомили поліції", - розповів Олег Ушкевич.

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Згідно з даними на ранок неділі, 24 жовтня, коронавірус в Україні діагностовано у 20 971 людини. Вірус знайшли у 1533 дітей і 237 медичних працівників.

За минулі 24 години з діагнозом коронавірус госпіталізовано 5 924 людини. Загинули 386 людей. Видужала 6 081 людина.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін стверджував, що влада прогнозує пік захворюваності на COVID-19 в країні в кінці жовтня і до середини листопада. Поступовий спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.