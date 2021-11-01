На Донбасі російський БТР вибухнув на власному мінному полі

Війна на Донбасі / скріншот

Російський бронетранспортер вибухнув на мінному полі, яке окупанти облаштували на Донбасі.

Спільнота Третя сила оприлюднила відео, на якому зображений підрив БТР. На ньому видно, що постраждали відразу кілька одиниць військової техніки.

"Звичайно, російські найманці потім звинувачували "укроДРГ2, але на відео чітко видно, як БТР розгортається на власному мінному полі і двічі підривається. Наші пілоти, почувши вибухи, прилітали дивитися, що там відбувається, тому зафіксували лише частину подій", — йдеться в повідомленні.

За деякими даними, опубліковані кадри були зняті в районі села Верхньошироківське Донецької області, однак, коли саме, не уточнюється.

Нагадаємо, на Донбасі 31 жовтня протягом поточної доби російсько-окупаційні війська "Л/ДНР" 8 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого військовослужбовець ЗСУ отримав бойову травму.

Крім того, 26, жовтня з'явилися відомості про те, що ЗСУ нібито зайняли село Старомар'ївка в Донецькій області. Село знаходиться в сірій зоні Операції об'єднаних сил. Представники бойовиків "ДНР" заявили, що українські військові, мовляв, спробували встановити контроль над даною територією.