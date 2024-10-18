Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чоловік пролетів над єгипетською пірамідою і сторопів від побаченого

Сергій Кущ
18 жовтня 2024, 23:53
146
Його відео подивилося вже понад 925 тисяч осіб.
Чоловік пролетів над єгипетською пірамідою і вражений побаченим
Чоловік пролетів над єгипетською пірамідою і вражений побаченим / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Парапланерист був приголомшений, коли помітив собаку, що сидить на вершині Великої піраміди Гізи в Єгипті, пролітаючи над стародавнім дивом.

Алекс Ленг, який насолоджувався приголомшливими краєвидами, був змушений зробити подвійний дубль і збільшити зображення несподіваного "цуценя піраміди".

"Собака забрався на Велику піраміду Гізи! Як ви думаєте, він там живе?", - написав він під відео в Instagram, викликавши шквал коментарів від таких же спантеличених користувачів соціальних мереж.

відео дня

Сходження відважного пса, як і раніше, оповите таємницею, хоча деякі припускають, що собака міг ганятися за птахами.

Собака бродив на вершині піраміди
Собака бродив на вершині піраміди / Фото: скріншот із відео

"Я зовсім не очікував побачити таке. Я просто побачив якийсь рух, а коли придивився, то зрозумів, що це був собака - він гавкав і переслідував птахів із самої вершини піраміди", - поділився чоловік.

На відео, яке стало вірусним, Алекс пролітає на параплані над пірамідами Гізи, коли помічає собаку, що блукає вершиною однієї зі стародавніх споруд. Ролик, який подивилися понад 925 тисяч осіб, викликав сміх і занепокоєння серед користувачів соціальних мереж.

Дивіться відео про те, що відбувається на вершині Великої піраміди в Гізі:

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пирамида цікаві новини
Реклама

Головне за день

Більше
Україна отримала понад $1 мільярд від МВФ: куди підуть гроші

Україна отримала понад $1 мільярд від МВФ: куди підуть гроші

01:14Україна
Великий обмін полоненими: додому повернулися бійці з "Азову"

Великий обмін полоненими: додому повернулися бійці з "Азову"

00:10Україна
Пошкоджені будинки у трьох місцях: РФ вдарила по Одесі ракетою

Пошкоджені будинки у трьох місцях: РФ вдарила по Одесі ракетою

23:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

РФ перекидає війська та техніку: названо напрямок, де ворог готує наступ

Коли садити часник на зиму у 2024 році: найкращі дні для рекордного урожаю

Коли садити часник на зиму у 2024 році: найкращі дні для рекордного урожаю

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти ключ

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 11 секунд знайти ключ

Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників

Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників

Останні новини

01:14

Україна отримала понад $1 мільярд від МВФ: куди підуть гроші

00:12

"Консенсусу немає": Байден зробив обнадійливу заяву про далекобійні удари по Росії

00:10

Великий обмін полоненими: додому повернулися бійці з "Азову"ФотоВідео

18 жовтня, п'ятниця
23:53

Чоловік пролетів над єгипетською пірамідою і сторопів від побаченогоВідео

23:51

Пошкоджені будинки у трьох місцях: РФ вдарила по Одесі ракетоюФотоВідео

Росію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – ЗагороднійРосію перемогти реально, Україна здатна занурити її в хаос – Загородній
23:30

Зеленський про економічне бронювання в Україні: "інші мають бути критерії"

23:01

В Україну повернеться "бабине літо": коли чекати неймовірного потепління

22:25

Гайтана розкрила причину свого зникнення

22:18

Білий дім підтримує План перемоги Зеленського - Кірбі

Реклама
21:56

Що дасть Україні план перемоги Зеленського: Загородній розкрив подробиці

21:38

Зеленський просто "копнув" Байдена: Загородній вказав на цікаву деталь Плану перемоги

21:37

За скільки можна буде купити і продати валюту з понеділка: офіційний курс

21:30

Солдатів КНДР уже екіпірують у форму РФ: МЗС України вимагає "жорсткої реакції"Відео

21:30

Такий біль на все життя: Аль Пачіно розповів про те, як травмував свій орган

21:13

Олень загубився в хуртовині: загадка для найуважніших шукачів

20:32

Ці помилки переслідують багатьох: які 7 речей не можна зберігати під ліжком

20:20

"Ми не проти": Зеленський назвав умову переговорів з Росією

20:15

Військових КНДР готують до відправки на війну з Україною: з'явилися фото з супутникаВідео

20:12

Відключення світла взимку: в "Енергоатомі" дали прогноз

19:56

Залучення військ КНДР у війну: Південна Корея скликає екстрену нараду - деталі

Реклама
19:43

Майже всю Україну скують морози: коли чекати потепління

19:29

"Мені нравиться, як воно горить": як зараз виглядає і чим займається полтавський палійВідео

19:20

Знищили взвод росіян і взяли полонених: ЗСУ зачистили Кругляківку біля Куп'янськаВідео

19:14

"Це небезпечно": Зеленський поставив крапку в питанні мобілізації з 18 років

19:10

Про ядерну бімбу: чого не помічають усіПогляд

18:54

"Досить нам компостувати мозок": Загородній розкрив суть Плану перемоги

18:53

"США хочуть залишити Україну в напівзруйнованому стані": Загородній здивував заявою

18:47

Він прославляв Україну: на війні з РФ загинув відомий воїн-чемпіон світу

18:41

Після камінг-ауту: дочка Олени Мозгової показала рідкісне фото з коханою та її дітьми

18:25

"Це нескладно": Путіну привиділося створення Україною ядерної зброїВідео

18:16

США нададуть Україні цілу низку "великих" пакетів допомоги: Зеленський назвав місяці

18:13

"Ти солдат - іди копай!": після скандалу завод Steko призупинив роботу через рейди ТЦК

18:11

Знайти 3 відмінності між картинками зможе лише найуважніший: складна загадка для розумників

18:01

Ворог "обламає зуби": в розвідці Естонії заспокоїли стосовно солдатів з КНДР

17:51

"Ампутувати до плеча": що сталося з відомою українською акторкою - деталі

17:40

В центрі окупованого Луганська вибухнув автомобіль: ймовірно, ліквідовано майора РФВідео

17:25

Зниження мобілізаційного віку в Україні: у ЗСУ назвали головну умовуВідео

17:14

До України мчить похолодання: синоптик розповіла, коли чекати на перший сніг

17:03

Якими будуть магнітні бурі на вихідні: чи очікувати українцям геомагнітний шторм

16:56

Яку популярну рослину обов’язково треба підрізати восени: експерт розповів важливе правило

Реклама
16:45

Україна може почати продавати власну зброю іншим державам - Умєров

16:44

"Почнеться грандіозний хаос": як Захід відреагує на План перемоги - Загородній

16:27

У 2025 році пенсії підвищать двічі: у Мінсоцполітики сказали коли і кому

16:16

На складі гриміли вибухи: реактивні дрони атакували військовий арсенал у Поволжі

15:55

Позиції ЗСУ на Харківщині посилились: що цьому сприяло пояснив Снєгирьов

15:53

Деякі продукти стануть не по кишені: Кабмін попереджає про підвищення цін

15:46

Димитрівська поминальна субота: що категорично не можна робити 19 жовтня

15:43

Мобілізація з 18 до 25 років: полковник ЗСУ зробив жорстку заяву - "це не діти"

15:30

Шабунін, який був фіктивно оформлений на службу, зараз планує зайнятися реформою ДБР

15:24

Автомобілістам до уваги: ТОП-5 причин, чому автомобіль не заводиться

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти