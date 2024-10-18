Чоловік пролетів над єгипетською пірамідою і сторопів від побаченого

Його відео подивилося вже понад 925 тисяч осіб.

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Чоловік пролетів над єгипетською пірамідою і вражений побаченим / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Парапланерист був приголомшений, коли помітив собаку, що сидить на вершині Великої піраміди Гізи в Єгипті, пролітаючи над стародавнім дивом.

Алекс Ленг, який насолоджувався приголомшливими краєвидами, був змушений зробити подвійний дубль і збільшити зображення несподіваного "цуценя піраміди".

"Собака забрався на Велику піраміду Гізи! Як ви думаєте, він там живе?", - написав він під відео в Instagram, викликавши шквал коментарів від таких же спантеличених користувачів соціальних мереж.

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Сходження відважного пса, як і раніше, оповите таємницею, хоча деякі припускають, що собака міг ганятися за птахами.

Собака бродив на вершині піраміди / Фото: скріншот із відео

"Я зовсім не очікував побачити таке. Я просто побачив якийсь рух, а коли придивився, то зрозумів, що це був собака - він гавкав і переслідував птахів із самої вершини піраміди", - поділився чоловік.

На відео, яке стало вірусним, Алекс пролітає на параплані над пірамідами Гізи, коли помічає собаку, що блукає вершиною однієї зі стародавніх споруд. Ролик, який подивилися понад 925 тисяч осіб, викликав сміх і занепокоєння серед користувачів соціальних мереж.

Дивіться відео про те, що відбувається на вершині Великої піраміди в Гізі:

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