Мінкульт збирає свідчення злочинів РФ проти культурної спадщини

Ткаченко закликав повідомляти про культурні злочини РФ / УНІАН

Міністерство культури та його голова Олександр Ткаченко закликали українців збирати свідчення злочинів проти культурної спадщини, скоєних російськими окупаційними військами на території України, йдеться на офіційному сайті відомства.

Мінкульт створив ресурс для належного документування військових злочинів проти людяності та об'єктів культурної спадщини, скоєних армією РФ. Матеріали планують використовувати як докази кримінального переслідування причетних до злочинів у Гаазі.

Українців просять надсилати відео - та фотоматеріали, а також будь-яку іншу інформацію у спеціальній формі на culturecrimes.mkip.gov.ua .

Прикладами військових злочинів є:

пошкодження старовинних будівель (пам'яток архітектури), історичних кладовищ, пам'яток, релігійних споруд, творів мистецтва, пам'яток природи, будівель закладів культури;

руйнування археологічних об'єктів-курганів, валів древніх земляних укріплень, місць розкопок та ін.;

факти поранення / загибелі цивільних осіб внаслідок застосування сили та зброї окупантом при спробі пошкодження культурних об'єктів;

захоплення майна, пограбування окупаційних сил музеїв, бібліотек та інших закладів культури.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже 13 днів чує від Заходу тільки обіцянки щодо поставок літаків, а вина За кожну смерть в Україні лежить на росіянах, але відповідає за це і світ.

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