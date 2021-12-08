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Хто найчастіше помирає від COVID-19 - вчені назвали найбільш вразливих до вірусу людей

8 грудня 2021, 12:17

Вчені провели масштабне дослідження.

коронавірус, лікарня
Вони втричі частіше потрапляють до лікарні через COVID-19 / Фото Reuters

Вчені Манчестерського університету у Великобританії з'ясували, що люди з психічними розладами, наприклад, з шизофренією в п'ять разів частіше вмирають від коронавірусу.

Крім того, вони втричі частіше потрапляють до лікарні через COVID-19, сказано у журналі Molecular Psychiatry.

Дослідники проаналізували дані 1925 осіб, які страждають на шизофренію або інші психотичні розлади, 1483 пацієнтів з біполярним розладом і 41 448 осіб з депресивним розладом.

В ході дослідження 16 282 осіб отримали позитивний результат тестів на COVID-19, 2885 були госпіталізовані і 1081 померли.

читайте такожНазвано терміни нової хвилі коронавірусу в УкраїніЗ'ясувалося, що для людей з психотичними розладами небезпека померти від COVID-19 була в 4,84 рази вище, ніж для людей без важких психічних захворювань.

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Ризик смерті від COVID-19 був на 3,76 вище у людей з біполярним розладом і на 1,99 вище у людей з депресивним розладом. Серед людей з COVID - 19 і психотичними або біполярними розладами частка госпіталізацій склала 35,8 і 37,3% відповідно в порівнянні з 16,6% серед людей без важких психічних захворювань.

Серед пацієнтів з COVID-19, які були госпіталізовані, більш ніж половина людей з психотичними розладами – 52,6% - померли в порівнянні з 37,5% серед тих, у кого не було серйозних психічних захворювань.

Раніше доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету Тетяна Чумаченко розповіла, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко розмножується і здатний за короткий час "малою дозою" вразити велику кількість людей. Вона пояснила, що ця мутація викликає стурбованість у медиків.

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Автор: Сергій Кущ
viber
смертність коронавірус
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