'Критичний момент' у допомозі від Заходу: експерт пояснив, що це означатиме для України

Кулик наголосив, що обсяг допомоги, яку ми отримуємо від Європейського Союзу та США не є безкінечним.

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Кулик розповів про військову допомогу Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ, 36-та ОМБП

В інтервʼю Главреду директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Куликрозповів, як варто ставитися до заяв деяких країн, зокрема до заяви Литви про настання "критичного моменту" у допомозі Україні. Що це для України означатиме на практиці.

"Тут не варто вдаватися в алярмізм. Ми розуміємо, що є певні хвилі настроїв та політичних симпатій, є ресурс міцності або готовність грати в довгу в підтримці України", - вважає експерт.

Кулик наголосив, що обсяг допомоги, яку ми отримуємо від Європейського Союзу та США не є безкінечним - можуть бути як піки активної підтримки, так і маріанські западини на не користь України. Але стратегічно колективний Захід, як би умовно не звучав цей термін, бачить Україну точкою підтримки і країною, яка має бути його частиною.

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"У Брюсселі, Вашингтоні, Парижі, Берліні, Варшаві та інших країнах розуміють, що Україна, воюючи з Росією, захищає і їх. Тому повністю залишити нас без допомоги вони не збираються, навіть якщо Зеленський особисто пересвариться з Туском, Шольцем та ще кимось. Це проблема не міжособистісна та навіть не проблема політичної партії під час передвиборчої кампанії - це інституційне питання",- додав він.

Кулик пояснив, що на рівні глибинної держави умовного колективного Заходу у нас буде підтримка. Адже логіка історичного процесу глобального протистояння Заходу і Росії так чи інакше буде підштовхувати навіть не дружньо налаштовані режими чи політичні системи на Заході до підтримки України.

"Можливе зменшення її обсягу, і тоді вже буде питання до української влади щодо того, наскільки ефективно ми цю допомогу використовуємо - чи ми її проїдаємо та розстрілюємо, чи акумулюємо, щоб пережити складні часи", - підсумував експерт.

Нагадаємо, що армія США передала ЗСУ боєприпаси, які забрала в Ірана. Українська армія найближчим часом зможе отримати тисячі конфіскованої іранської зброї і патронів від США, повідомляють американські журналісти.

Дипломат пояснив, чому Німеччина передала партію неробочих Leopard. Огризко прокоментував інформацію Spiegel, що Україна "забракувала" частину переданих німецьких танків, тому що ті потребували капітального ремонту.

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