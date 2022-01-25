Клопотенко оскандалився, коли розповів, як готував серце червонокнижного звіра

Євген Клопотенко / УНІАН

Відомий кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко опинився в центрі скандалу, коли в одному з інтерв'ю розповів, що готував у власному ресторані страву, інгредієнтом якої було серце лося (тварини, яка була занесена до Червоної книги).

Висловлювання про страви з рідкісних тварин прозвучали в програмі на YouTube-каналі "Зе інтерв'юер". Інтерв'ю вийшло ще в листопаді нинішнього року, але на висловлювання кухаря звернули увагу лише зараз співробітники громадської організації UA_Animals.

"В інтерв'ю одному з ютуб-проектів шеф-кухар Євген Клопотенко хизується виготовленням страв з диких і рідкісних видів тварин. Весь перелік звучить просто жахливо, а в разі страви з серця лося говорить про порушення закону", - сказано в повідомленні в Instagram.

Згідно з нинішнім станом речей, лосі в Україні знаходяться на межі зникнення. І така тварина давно внесена до Червоної книги країни (тому його відстріл і є порушенням закону).

За фактом відео UAnimals вже направила направили запит в Держпродслужбу і Держекоінспекцію з проханням з'ясувати, звідки у Клопотенко з'явилася туша лося. Також зоозахисники готують відповідну заяву в поліцію.

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На відео цей момент починається з 32 хвилини.

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Нагадаємо, раніше головред писав про те, що в Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню (розроблене під керівництвом Клопотенко). Але батьки виявилися їм незадоволені і в Мережі почали його критикувати.

Сам Клопотенко зазначив, що тема шкільного харчування стала дуже гарячою і "назбирала всякого", але він, всупереч чуткам, не розробляв меню для дитячих садків.

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