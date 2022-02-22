Київські тролейбуси можуть зупинитися: у чому проблема

Тролейбуси в Києві можуть не вийти на маршрути / УНІАН

Співробітники столичного тролейбусного депо №1 попередили про припинення перевезення пасажирів. Вони заявили про невихід на рейси з 23 лютого. Причиною стала заборгованість по зарплаті.

Про це йдеться в листі колективу, опублікованому в соціальних мережах, справжність якого підтвердили в пресслужбі КП "Київпастранс".

Також в " Київпастрансі "повідомили, що виплати зарплати очікуються" сьогодні-завтра "і все таки сподіваються, що страйку не дійде, а затримку виплат заробітної плати пояснюють"технічними складнощами в перерахунку фінансування з боку розпорядників коштів".

Крім того, в компанії кажуть, що вчасно надали відповідальним органам всю необхідну звітність для своєчасної виплати заробітної плати працівникам.

Нагадаємо, квитки на заміщені МАУ рейси за тимчасово скасованими напрямками компанії Lufthansa в Женеву продають за шокуючими цінами. Вартість рейсу - від 25 тисяч гривень за економ.

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Як відомо, німецька авіакомпанія Lufthansa призупинила Всі рейси до Києва і з Києва з 21 по 28 Лютого. На тлі цього, авіакомпанія МАУ додасть кількість рейсів на міжнародних напрямках. Це пов'язано з тимчасовим припиненням іноземних перевізників рейсів в Україну, повідомив президент авіакомпанії МАУ Євгенія Дихне.

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