Киян залишили без ключових маршрутів: куди більше не поїдуть перевізники

У Києві прибирають десятки маршруток / УНІАН

Рішенням київської міської влади розірвані договори з чотирма компаніями, які забезпечували перевезення мікроавтобусами ключовими маршрутами.

У зв'язку з цим зі столичних доріг зникнуть 76 маршруток, які щодня перевозили тисячі киян, йдеться в Telegram заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова.

У повідомленні йдеться про те, що розсторгаються договори по 11 маршрутах у зв'язку з виявленням фальсифікації.

Які маршрути скасовуються в Києві:

Компанія Союз-Авто

224 (ст. м. Мінська-вул. Північна);

234 (ст. М. Почайна-пр. Алішера Навої ) ;

539 (Залізничний вокзал-ж /к"Олімпійське містечко");

559 (ст. м. Мінська-ст.М. Героїв Дніпра).

Компанія Кийтранс-2005

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421 (ст. М. Почайна-вул. Симиренка);

581 (ст. М. Святошин-пл. Шевченка ) ;

155 (ст. М. Почайна-Кільцева дорога);

516 (ринок "Лісовий" - ст.м. Червоний хутір).

Компанія Універсал-Транс

517 (вул. Народного Ополчення - вул. Генерала Наумова);

402 (вул.Північна - кінотеатр "Братислава").

Компанія Базальт:

231 (вул. Терещенківська-вул. Кадетський Гай).

"Місто не буде укладати нові договори за цими маршрутами - ні з комунальним, ні з приватними перевізниками. Всі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік біля Київпастрансу", - зазначив Усов.

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Додамо, що раніше перевізники звинуватили Усова у вимаганні хабарів за право здійснювати свою діяльність, повідомляє канал КиевВласть. Відзначається, що нібито вимога була - платити по 200 грн в день з кожної машини.

Представники перевізників, які не побажали платити хабарі, яких намагаються за це позбавити ліцензій, вже оскаржують такі дії в судах.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві вводять нові правила перевезення в маршрутних автобусах. Всім без винятку перевізникам, які працюють зараз і хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила.

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