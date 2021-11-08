Киян залишили без ключових маршрутів: куди більше не поїдуть перевізники

Зі столичних доріг зникнуть 76 маршруток, які щодня перевозили тисячі киян.
Рішенням київської міської влади розірвані договори з чотирма компаніями, які забезпечували перевезення мікроавтобусами ключовими маршрутами.
У зв'язку з цим зі столичних доріг зникнуть 76 маршруток, які щодня перевозили тисячі киян, йдеться в Telegram заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова.
У повідомленні йдеться про те, що розсторгаються договори по 11 маршрутах у зв'язку з виявленням фальсифікації.
Які маршрути скасовуються в Києві:
Компанія Союз-Авто
- 224 (ст. м. Мінська-вул. Північна);
- 234 (ст. М. Почайна-пр. Алішера Навої ) ;
- 539 (Залізничний вокзал-ж /к"Олімпійське містечко");
- 559 (ст. м. Мінська-ст.М. Героїв Дніпра).
Компанія Кийтранс-2005
- 421 (ст. М. Почайна-вул. Симиренка);
- 581 (ст. М. Святошин-пл. Шевченка ) ;
- 155 (ст. М. Почайна-Кільцева дорога);
- 516 (ринок "Лісовий" - ст.м. Червоний хутір).
Компанія Універсал-Транс
- 517 (вул. Народного Ополчення - вул. Генерала Наумова);
- 402 (вул.Північна - кінотеатр "Братислава").
Компанія Базальт:
- 231 (вул. Терещенківська-вул. Кадетський Гай).
"Місто не буде укладати нові договори за цими маршрутами - ні з комунальним, ні з приватними перевізниками. Всі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік біля Київпастрансу", - зазначив Усов.
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Додамо, що раніше перевізники звинуватили Усова у вимаганні хабарів за право здійснювати свою діяльність, повідомляє канал КиевВласть. Відзначається, що нібито вимога була - платити по 200 грн в день з кожної машини.
Представники перевізників, які не побажали платити хабарі, яких намагаються за це позбавити ліцензій, вже оскаржують такі дії в судах.
Раніше повідомлялося про те, що в Києві вводять нові правила перевезення в маршрутних автобусах. Всім без винятку перевізникам, які працюють зараз і хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила.
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