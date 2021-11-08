УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Киян залишили без ключових маршрутів: куди більше не поїдуть перевізники

8 листопада 2021, 13:37

Зі столичних доріг зникнуть 76 маршруток, які щодня перевозили тисячі киян.

Маршрутка
У Києві прибирають десятки маршруток / УНІАН

Рішенням київської міської влади розірвані договори з чотирма компаніями, які забезпечували перевезення мікроавтобусами ключовими маршрутами.

У зв'язку з цим зі столичних доріг зникнуть 76 маршруток, які щодня перевозили тисячі киян, йдеться в Telegram заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова.

У повідомленні йдеться про те, що розсторгаються договори по 11 маршрутах у зв'язку з виявленням фальсифікації.

Які маршрути скасовуються в Києві:

Компанія Союз-Авто

  • 224 (ст. м. Мінська-вул. Північна);
  • 234 (ст. М. Почайна-пр. Алішера Навої ) ;
  • 539 (Залізничний вокзал-ж /к"Олімпійське містечко");
  • 559 (ст. м. Мінська-ст.М. Героїв Дніпра).

Компанія Кийтранс-2005

Реклама
  • 421 (ст. М. Почайна-вул. Симиренка);
  • 581 (ст. М. Святошин-пл. Шевченка ) ;
  • 155 (ст. М. Почайна-Кільцева дорога);
  • 516 (ринок "Лісовий" - ст.м. Червоний хутір).

Компанія Універсал-Транс

  • 517 (вул. Народного Ополчення - вул. Генерала Наумова);
  • 402 (вул.Північна - кінотеатр "Братислава").

Компанія Базальт:

  • 231 (вул. Терещенківська-вул. Кадетський Гай).

"Місто не буде укладати нові договори за цими маршрутами - ні з комунальним, ні з приватними перевізниками. Всі ці маршрути дублювали існуючі комунальні маршрути і крали пасажиропотік біля Київпастрансу", - зазначив Усов.

читайте такожВ Україні злетять ціни на проїзд у маршрутках: де піднімають тарифи

Додамо, що раніше перевізники звинуватили Усова у вимаганні хабарів за право здійснювати свою діяльність, повідомляє канал КиевВласть. Відзначається, що нібито вимога була - платити по 200 грн в день з кожної машини.

Представники перевізників, які не побажали платити хабарі, яких намагаються за це позбавити ліцензій, вже оскаржують такі дії в судах.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві вводять нові правила перевезення в маршрутних автобусах. Всім без винятку перевізникам, які працюють зараз і хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила.

Читайте ще:

viber
новини Києва маршруту
Зараз ви переглядаєте новину «Киян залишили без ключових маршрутів: куди більше не поїдуть перевізники». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Україну атакує крижаний фронт зі снігом і морозами: синоптик назвала датуУкраїну атакує крижаний фронт зі снігом і морозами: синоптик назвала дату Українців здивували новим тарифом на газ: хто і коли зможе заощадитиУкраїнців здивували новим тарифом на газ: хто і коли зможе заощадити Історична подія: Британія першою в світі схвалила таблетки від коронавірусуІсторична подія: Британія першою в світі схвалила таблетки від коронавірусу У кого насправді відібрав перемогу ЗеленськийУ кого насправді відібрав перемогу Зеленський Галицький русофоб-націоналіст у кріслі міністра оборони України - це вже непоганоГалицький русофоб-націоналіст у кріслі міністра оборони України - це вже непогано
15:04

За програмою Зеленського повністю відремонтували дорогу з Черкас до Києва лівим берегом

15:00

ЗМІ назвали ім'я нового глави "Слуги народу"Відео

14:47

Єгипетський гороскоп за датою народження для жінок: як число народження визначає долюВідео

14:42

Краще, ніж свіжі фрукти: дієтолог назвала чотири найкорисніших сухофруктиВідео

14:34

У Чернівцях скажена білка покусала людей: на міських вулицях запровадили карантин

Реклама
14:13

Шантаж Газпрому через ПП-2 і ПСГ на мінімумі: Росія різко накрутила транзит газу через УкраїнуВідео

14:12

Небезпека інфаркту: вчені назвали незвичайний симптомВідео

14:09

"Співмешканець бив мати, вона впустила сина": у Дніпрі немовля привезли лікаря з переломом черепа

14:05

"Після удару лобом, викочувалась з машини у вогні": Лідія Таран ледь вціліла в жахливому ДТП

14:00

Гороскоп на завтра для знаків Зодіаку: Близнюкам - любовний трикутник, Козерогам - грошовий бонусВідео

13:47

Голова водія застрягла у лобовому склі: на Волині в аварії загинули троє людейВідео

13:37

Киян залишили без ключових маршрутів: куди більше не поїдуть перевізникиВідео

13:31

Війська Польщі переведені у бойову готовність на кордоні з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

13:23

У МОЗ розповіли, як часто хворіють на коронавірус вакциновані

13:10

Анастасія Приходько розкрила справжню причину відходу з політики

13:06

4-річний хлопчик замерзав, поки його мати валялася під будинком: деталі НП у Львові

12:55

Расистський скандал в УПЛ: "відмітився" провідний гравець Динамо та збірної УкраїниВідео

12:47

Любовний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: розставання, службовий роман або щасливі зміниВідео

12:40

Кожен третій - щеплений від COVID-19: в Україні прогнозують стрімке зростання вакцинаціїВідео

12:38

Пандемія СOVID-19 - не межа: Білл Гейтс попередив про біотеракти і нові загрозиВідео

Реклама
12:31

У Зеленського попередили про російське вторгнення і пояснили перекидання військ РФВідео

12:18

Обслуговування по-київськи: Лесю Нікітюк нагодували супом зі склом

12:16

Життя на карантині: психолог розповіла, як зробити, щоб дистанційка не перетворилася на пекло

12:16

У чому зустрічати Новий рік 2022, щоб задобрити Чорного Водяного ТиграФото

12:07

Загадкова смерть музейника зі Львова: у поліції розкрили перші подробиці

11:56

У Дніпрі новонародженому хлопчику провели складну операцію: серце зупинили на 5 годин

11:55

У Києві на Оболоні жінка влаштувала зоопарк у маленькій квартирі: фото бідних тварин

11:43

Немає щеплення - немає роботи: українців карають відстороненням за відсутність вакцинаціїВідео

11:35

Нова партія вакцини Pfizer вже в Україні: у МОЗ уточнили кількість дозВідео

11:28

В Україну завезли курятину із сальмонелою: де небезпечно купуватиВідео

11:22

Чиновники пояснили, чому вчителям без щеплення не сплатять лікарняні та не нараховуватимуть стаж

11:19

Надя Дорофєєва показала жахливі гематоми на руках і розповіла про екстрену госпіталізацію

11:17

Олександр Корнієнко склав повноваження голови партії "Слуга народу"

11:08

У Дніпрі маршрутка влетіла в сім'ю з дитиною: батько побив водія прямо в кабініВідео

11:00

Довідки про ПЛР-тест та одужання від коронавірусу: у Мінцифрі попередили українцівВідео

10:58

Нова атака коронавірусу: в Україні розширили "червону" зонуВідео

10:50

Чи можна перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком: у ПФУ дали відповідь

10:31

Відмовили в госпіталізації та кисневому концентраторі: в Одесі страшною смертю померла пенсіонеркаВідео

10:27

"Неосвічена": у Києві хамувата відвідувачка влаштувала скандал в аптеці через маскуВідео

10:11

Місячний гороскоп на тиждень 8-14 листопада: плітки, інтриги або впливовий покровительВідео

Реклама
10:05

Чемпіона з джиу-джитсу вбили ножем у серце в Києві: його батько каже, що конфлікт був через мову

10:04

"Сумні очі, посивіле волосся": у Мережі "спіймали" Зеленського на першій сивині в зачісці

09:54

"Операція успішна": Усик інкогніто скупився в супермаркетіВідео

09:54

Разумков опублікував список з 25 нардепів, які увійшли до його міжфракційного об'єднанняВідео

09:38

Мама Ілона Маска вийшла на публіку в розкішній сукні від української дизайнеркиВідео

09:03

Фінансовий гороскоп на тиждень 8-14 листопада: ризик пограбування або успіх в грошових питанняхВідео

08:51

Локдаун на Новий Рік: українців попередили про затяжний карантинВідео

08:40

У Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВідео

08:27

Різкий спад нових випадків COVID-19 в Україні: у МОЗ оновили статистику

08:12

Мєшков "посватався" до Зарицької на паркеті шоу Танці з зіркамиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти