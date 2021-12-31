Гуляти варто обережно: у Києві помітили вовка та лисицю

Люди припускають, що лисиця - на самовигулі / скріншот

У Києві помітили диких тварин - вовка та лисицю. Вовка жителі бачили в ботанічному саду імені Гришка на Печерську, а лисицю - на Відрадному.

Як повідомляє Київ. Медіа, лисиця ручна та не боїться людей. Місцеві жителі кажуть, що лисицю в парку бачать вже не вперше. Тварина доглянута і виглядає як домашня тварина.

Люди припускають, що лисиця - на самовигулі. Можливо, тварина загубилася та її шукають.

В Управлінні з утримання зелених насаджень Оболонського району кажуть, що про лисицю чують вперше. Хоча тварина не проявляє агресію, киянам радять бути уважними та обережними.

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Тим часом у ботанічному саду імені Гришка на Печерську помітили вовка. Відео опублікували в Telegram-каналі Типовий Київ.

"Невідомо, що там собі планує сіроманець, а тому будьте обережними і утримайтесь від прогулянок у цьому районі", — йдеться у повідомленні.

Тим часом жителі міста сумніваються, що це вовк у Києві. Кажуть, що це звичайна бездомна собака, а вовки - більш високі, мають довгий тулуб.

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Як повідомляв Главред, у місті Шостка Сумської області посеред вулиці знайшли 3-метрову змію. Спочатку думали, що це пітон, але пізніше експерти заявили, що насправді це найотруйніша змія на планеті — королівська кобра.

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