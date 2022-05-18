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Горіла разом з окупантами: ЗСУ розтрощили ворожу БМП

18 травня 2022, 12:20

Після підриву БМП ще довго детонував ворожий боєкомплект, окупанти були всередині.

горить БМП
ЗСУ спалили ворожу БМП разом з окупантами / Скриншот

Українські військові показали, як розтрощили бойову машину піхоти в одному із населених пунктів. Після удару БМП спалахнула. Про це повідомили військовослужбовці 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

На кадрах, які опублікували військовослужбовці, видно, що після удару по позиціям ворога російська БМП загорілася разом з окупантами всередині.

"Січеславці продовжують "гаряче" зустрічати російських окупантів! Результат – знищена БМП-1, детонація боєкомплекту і смажені вороги! Вірте в ЗСУ! Переможемо!" – йдеться у повідомленні.

БМП-1 - характеристики і застосування

За даними Wikipedia, БМП-1 - перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина. Вона здатна плавати та розрахована на перевезення і підтримку одного мотострілецького відділення. У ній можуть перебувати три члени екіпажу - механік-водій, навідник-оператор та командир, а також вісім чоловік десанту.

Корпус і башта БМП-1 виконані зі сталевих броньованих листів товщиною від 5 до 19 мм, башта має товщину 23 мм.

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Основним озброєнням БМП-1 є 73-мм гладкоствольна гармата 2А28 "Грім" з боєкомплектом 40 пострілів - 16 кумулятивних та 24 осколкових. Також там є 7,62-мм кулемет Калашнікова танковий, який має у боєкомплекті 2000 набоїв. БМП оснащена пусковою установкою протитанкових керованих ракет 9М14М "Крихітка" з чотирма пострілами до неї.

Після своєї появи БМП-1 використовувалась у багатьох збройних конфліктах: Афганська війна, Перша та Друга чеченські війни, війна в Іраку, Південній Осетії та інших. БМП активно використовується з 2014 року у російсько-українській війні.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного наступу на Україну Росія втратила щонайменше 3043 БМП, 199 РСЗВ, 586 артилерійських систем та 1251 танк.

Нагадаємо, раніше українські воїни показали, успішно застосовують надані Великою Британією ракети Brimstone. Така зброя допомагає ефективніше діставати ворога, навіть якщо він у глибокому тилу.

Інші новини:

війна в Україні БМП російське вторгнення
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