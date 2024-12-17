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Очі на лоба від суми: скільки Путін заплатив Кім Чен Ину за солдат та озброєння

Даяна Швець
17 грудня 2024, 19:50
1181
КНДР отримує плату за відправку своїх військових для участі у бойових діях.
Очі на лоба від суми: скільки Путін заплатив Кім Чен Ину за солдат та озброєння
Як Росія витратила $6 мільярдів / Колаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Коротко:

  • Кім Чен Ин підтримує війну в Україні
  • Скільки заробляє КНДР на допомозі Росії

Росія витратила до $6 мільярдів на придбання зброї та залучення північнокорейських солдатів, згідно з дослідженням Інституту іноземних досліджень Хангук у Сеулі, про що повідомляє The New York Times.

Аналітики оцінюють вартість поставок північнокорейської зброї до Росії у суму від $1,72 млрд до $5,5 млрд. Розрахунки проводились як готівкою, так і в обмін на нафту й продовольство.

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КНДР також отримує плату за відправку своїх військових для участі у бойових діях.

Очі на лоба від суми: скільки Путін заплатив Кім Чен Ину за солдат та озброєння
НАТО і "Вісь зла" / Инфографика: Главред

Згідно з оцінками, Пхеньян може заробляти від $143 млн до $572 млн щороку, в залежності від кількості солдатів (5000–20 000).

Уже відомо, що близько 11 тисяч північнокорейських солдатів прибули до Курської області. За це Кім Чен Ин міг отримати $315 млн лише за цей контингент.

Співпраця КНДР та РФ у війні проти України - що відомо

Нещодавно ЗМІ розкрили деталі, що в обмін на участь у війні РФ передасть КНДР винищувачі. Окрім цього, Пхеньян може отримати технології для виробництва балістики.

Як писав Главред, в ГУР також розповіли про нові поставки до РФ. В розвідці зазначили, що Росія використала близько 60 північнокорейських ракет KN-23 для атак по Україні.

Однак, попри всю підтримку від КНДР, як розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, РФ не жаліє північнокорейців. Командування окупантів кидає їх на "м’ясні штурми".

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Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.

Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.

Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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