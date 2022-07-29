'Це була ретельно спланована провокація': Подоляк про вбивство військовополонених в Оленівці

Подоляк назвав обстріл Оленівки ретельно спланованою операцією РФ / Колаж фото Офіс президента, скріншот

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав цинічною провокацією обстріл Оленівки на Донбасі, який влаштували російські окупанти. Вони вдарили по колонії, де утримували українських військовополонених. Свою реакцію Подоляк опублікував у Telegram-каналі.

Він зазначив, що удар по колонії був ретельно спланований російськими окупантами. У цьому населеному пункті ЗСУ не мають військових цілей.

"Масштабність та швидкість інформаційної кампанії російських пропагандистів свідчать про те, що це була саме спланована, організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана false flag operation (операція під фальшивим прапором - Главред)", - написав Михайло Подоляк.

Він переконаний, що метою цієї "операції" є приховання військових злочинів та тортур, а також дискредитація ЗСУ.

"Російські істеричні заяви на випередження, що удару завдано по полонених українських захисниках, - це аби створити резонанс в Україні й настроїти населення різних країн проти наших Збройних сил. Мотив зрозумілий. Справжні особи загиблих буде встановлювати українська розвідка та спецслужби", - додав Подоляк.

Подоляк вважає, що РФ відчуває наближення тактичних поразок і тому знову і знову буде вдаватися до "людожерських провокацій".

Україна вимагає від ООН та інших міжнародних організацій виключення Росії з їхнього складу.

читайте такожОкупанти закатували до смерті бійця ЗСУ і зняли все на відео: у Зеленського відреагували

Нагадаємо, сьогодні, 29 липня, російські окупанти з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

У Міноборони РФ стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

Засновник і перший командир полку "Азов", полковник Нацгвардії Андрій Білецький зазначив, що у тій колонії також перебували українські бійці з полку "Азов". На всіх причетних до обстрілу окупантів Білецький оголосив полювання.

Дивіться онлайн новини Донбасу

Інші новини: