Експерт сказав, хто в РФ спланував сценарій нападу на Україну

Напад на Україну в Росії спланували не військові, впевнений експерт Іван Ступак.

Сценарій нападу на Україну могли спланувати спецслужби, а не російські військові/ Міноборони РФ, Facebook Іван Ступак

Сценарій нападу на Україну в РФ могли спланувати не військові, а спецслужби. Саме тому вони планували короткотермінову операцію, а не довгострокову війну.

До затяжної війни країна-агресорка Росія виявилася неготовою. Це одна з причин, чому окупаційна армія раз за разом зазнає поразок на фронті. Таку думку висловив військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак в ефірі телеканалу "FREEDOM" у вівторок, 3 січня.

"Вони ж не назвали цю війну війною, а назвали "спецоперацією". Це відсилання до тих, хто планував це все. Її планували не військові, а чекісти – фсб та усі, хто перебувають при владі. Бо операція – це термін суто спеціальних служб", – зазначає Ступак.

Така операція могла тривати один день, тиждень, місяць, проте вона точно не була розрахована на місяці та роки, каже експерт.

"Спецоперація" була розрахована на короткий термін, але вона вийшла із-під контролю і стала повномасштабною війною, до якої ніхто не готувався", – наголосив він.

За словами експерта, в окупантів не було ніяких запасних варіантів – ні плану B, ні C, ні будь-якого іншого. Був лише план швидко зайти в Київ, який з тріском провалився.

Раніше військовий експерт Олег Жданов зазначав, що РФ змінила основну тактику у війні і готує новий наступ. Путін змінив тактику ведення війни проти України. Він готує мобілізованих окупантів до нового великого наступу, а тим часом через нестачу високоточних ракет намагається виснажити українців атаками дронами-камікадзе і старими ракетами.

Нагадаємо, постійний представник Польщі в Організації Об’єднаних Націй Кшиштоф Щерський розповів, як засадити диктатора РФ за ґрати. Він зазначає, що спочатку світ повинен визнати російський імперіалізм ідеологією, яка загрожує світовому порядку, як раніше був визнаний німецький нацизм. Це дозволить віддати Путіна та інших воєнних злочинців під міжнародний суд.

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