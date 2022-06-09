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Тримали 300 людей в "підвалі смерті": оприлюднені дані і фото катів з Ягідного

9 червня 2022, 14:21

У селі на Чернігівщині понад 300 людей військові РФ тримали в підвалі у повній антисанітарії, практично без їжі й води і поруч з тілами мертвих.

Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць/ Facebook Ірина Венедіктова

Українській прокуратурі вдалося встановити особи дев'ятьох російських окупантів, які влаштували "підвал смерті" для декількох сотень людей у селі Ягідне в Чернігівській області. Селяни були змушені понад місяць сидіти у тісному підвалі в антисанітарних умовах, практично не маючи їжі та води. За це час десятеро людей померли.

До того ж, люди були для загарбників "живим щитом". Адже підвал, у якому їх тримали, був у тому ж приміщенні, що й штаб російських загарбників.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова оприлюднила у Facebook імена та фотографії тувинців, які влаштували "підвал смерті" в Ягідному. Вона зазначила, що окупантам повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Усі російські військові, причетність яких до знущань над людьми у цьому селі була доведена – із мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини №55115 (Кизил, столиця Республіки Тува).

У списку тувинців, щодо яких було зібрано докази:

  • Сиин-оол Суван – командир відділення 1 мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
  • Айгарим Монгуш – рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
  • Назити Монгуш – сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
  • Ересу Ооржак – єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
  • Аріан Хертек – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
  • Саян Хомушко – рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;
  • Іван Ооржак – військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ;
  • Чаян Чинан – військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ;
  • Кежік-оол Шактар-оол – військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.
  • Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному
    Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному Facebook Ірина Венедіктова
  • Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному
    Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному Facebook Ірина Венедіктова
  • Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному
    Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному Facebook Ірина Венедіктова
  • Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному
    Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному Facebook Ірина Венедіктова
  • Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному
    Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному Facebook Ірина Венедіктова
  • Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному
    Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному Facebook Ірина Венедіктова
  • Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному
    Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному Facebook Ірина Венедіктова
  • Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному
    Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному Facebook Ірина Венедіктова
  • Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному
    Фото тувинців, які знущалися над людьми в Ягідному Facebook Ірина Венедіктова

Слідство встановило, що у березні 2022 року, коли село Ягідне на Чернігівщині перебувало під російською окупацією, загарбники влаштували місцевим жителям "підвал смерті". Туди зігнали понад 300 людей, серед яких 77 дітей. Найменшому бранцю було 1,5 місяці, найстаршому – 93 роки.

"Їх силою утримували в нелюдських умовах: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, повна антисанітарія. Через це у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців. Також в цей час у Ягідному російськими військовими було вбито ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені мешканці вели прямо на стіні підвалу", – написала Венедіктова.

За цей час у підвалі померло 10 людей. Мертвих не дозволяли ховати, поки їх кількість не досягне п’яти.

"За порушення цієї заборони відкривали вогонь по цивільних, від якого люди мусили ховатися у викопаних могилах", – пише Венедіктова.

  • Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць
    Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць Facebook Ірина Венедіктова
  • Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць
    Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць Facebook Ірина Венедіктова
  • Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць
    Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць Facebook Ірина Венедіктова
  • Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць
    Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць Facebook Ірина Венедіктова
  • Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць
    Тувинці тримали людей в "підвалі смерті" понад місяць Facebook Ірина Венедіктова

Раніше повідомлялося, що на Донеччині українські військовослужбовці майстерно знищили понад 20 рашистів з Бурятії. Вони переховувались у будинку місцевих жителів.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда жорстко висловився про дії Макрона і Шольца, які на тлі війни РФ проти України проводять розмови з російським диктатором Путіним. Дуда наголосив, що такі розмови не дають ніяких корисних результатів для закінчення війни, а тільки узаконюють особу, яка відповідальна за злочини армії РФ в Україні.

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війна в Україні Чернігівська область вторгнення Росії Ірина Венедіктова
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