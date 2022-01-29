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Усі гроші довірив відомому бізнесменові і прогорів: чому Вірчіс міг піти на самогубство

29 січня 2022, 09:07

Усі гроші, зароблені на рингу, Володимир Вірчіс вирішив вкласти в агробізнес. Його партнер-політик і бізнесмен Владислав Мангер.

Володимир Вірчис
У Києві знайшли тіло Володимира Вірчіса / УНІАН

У Києві знайшли тіло відомого боксера, інтерконтинентального чемпіона в суперважкій вазі Володимира Вірчіса. Слідство розглядає версії самогубства і вбивства. Знайомі та друзі кажуть, що не виключають обидві версії. Останнім часом 48-річний боксер не виходив з депресії.

Як повідомляє ТСН, після завершення боксерської кар'єри 13 років тому Вірчіс не міг себе знайти в звичайному житті, а гроші, зароблені в спорті, він довірив відомому бізнесменові і прогорів.

Життя після спорту залишалося публічним. Його часто запрошували на телебачення і знімали для різних програм. Але все змінилося з початком пандемії.

За словами його близького друга Тимофія Нагорного, останні півтора-два роки були важкими.

"Була складна ситуація. Дуже важко йому було останні півтора-два роки. Знаєте, коли спортсмен завойовує медалі для країни, він всім потрібен, коли людина не на п'єдесталі, не в рингу, стає незатребуваною в житті", - розповів Нагорний, який зараз займається організацією похорону.

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Востаннє він розмовляв з Вірчісом уранці в четвер.

"Ми з ним спілкувалися ще вчора вранці. Говорив, що важка ситуація. Говорив, якщо щось трапиться, щоб подбав про сім'ю. Я кажу: "Вова, про що зараз говориш?" "Допоможи там Ірині та доньці Аміні!" Я не розумів, про що він каже", – згадує Нагорний.

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Нагорний і Вірчіс були близькими друзями / УНІАН

Відзначається, що всі гроші, зароблені на рингу, Володимир Вірчіс вирішив вкласти в агробізнес. Його партнер - політик і бізнесмен Владислав Мангер. Зараз він банкрут і його судять за підозрою в замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк.

"Існував борг. Покійний всі свої гроші довірив одній людині. Досить відомій людині, і ця людина не віддала ці гроші", - зазначив адвокат сім'ї Володимира Вірчіса Олександр Протас.

Напередодні смерті Вірчіс зустрівся зі своїм боржником у суді і посварився. Додому повернувся у вкрай пригніченому настрої.

"Я, мабуть, був останнім, хто з ним спілкувався. Ми з ним спілкувалися ну майже о 12 ночі. Він мене набрав. Я його намагався заспокоїти. Він не послухав мене", - згадує адвокат.

читайте такожПрес-секретар Федерації боксу озвучив свою версію загибелі ВірчісаПісля півночі він вийшов з квартири. А за кілька годин його тіло знайшли сусіди в підземному паркінгу.

"Людина не просто покінчила життя самогубством, а її довели до самогубства. У нас є всі підстави вважати, що є склад злочину, який передбачений як доведення до самогубства", - говорить Олександр Протас.

Кар'єра Вірчіса в боксі

  • У 2003-04 роках Вірчіс був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі, а у 2005-06 роках — інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.
  • У 2007 році Володимир переміг італійця Паоло Відоца і завоював чемпіонський титул EBU в хевівейті.
  • У своєму останньому бою Вірчіс переміг латвійця Едгарса Кальнарса в 2009 році. Всього українець здобув 26 перемог у 28 боях (21 — нокаутом), зазнавши дві поразки.

Раніше повідомлялося, в Україні помер 49-річний Володимир Вірчіс. Бездиханне тіло боксера з петлею на шиї було виявлено випадковим перехожим в ніч на 28 січня в Дніпровському районі столиці.

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Тимофій Нагорний Владислав Мангер самогубство
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