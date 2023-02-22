Навіть окупація частини України не означатиме нашу поразку, це буде лише етап війни – Тука

На Заході політики практично одноголосно висловлюють сподівання на перемогу України у війні проти країни-агресорки РФ. Лідери західних держав наголошують, що вони готові підтримувати Україну у її боротьбі проти окупантів стільки, скільки це буде потрібно.
При цьому представники різних країн говорять, що підтримуватимуть нашу державу "всіма доступними засобами". Про це сказав колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука під час чату на Главреді.
"Серед найвпливовіших політиків Заходу досі триває дискусія. Одні кажуть, що Україна не може програти у цій війні, і ми її будемо підтримувати в цьому всіма доступними засобами. Інші кажуть, що Україна має перемогти, і ми її в цьому будемо підтримувати всіма доступними засобами", – зазначає Тука.
Він прокоментував нещодавню фразу президента Польщі Анджея Дуди, у словах якого прозвучало, нібито "Україна може програти". Такі слова були використані лише для того, щоб переконати західних партнерів України у необхідності давати їй більше зброї для захисту від агресора, наголосив Тука.
"Друга частина його думки була наступна: "Україна може програти, якщо ми негайно не надамо допомоги". Заради того, аби прискорити ухвалення рішень про надання Україні необхідної допомоги, президент Дуда і використав такі слова", – зазначає ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО.
Хто такий Георгій Тука
Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.
У той же час Тука висловив думку, що навіть якщо російським окупантам вдалося б захопити більше територій нашої держави або навіть Київ, це не означатиме програш України у війні. Адже українці все одно не здадуться і будуть боротися, а поки продовжується боротьба – війна не завершена.
"Разом із тим, хотів би зазначити, що навіть окупація половини України, тобто по Дніпру, або окупація Києва не будуть означати наш програш у війні. Це буде лише один етап війни. Досвід Херсона, Ізюма, Чернігова та багатьох населених пунктів нашої країни має переконати нас у тому, що навіть окупація – це не програш, а лише один із етапів. Війна не закінчена доти, доки тривають наші боротьба і супротив, а вони можуть тривати навіть під час окупації", – пояснив свою думку Тука.
Війна в Україні
Раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зазначав, що війна може не закінчитися з виходом ЗСУ на кордони 1991 року. За його словами, можливо доведеться вести постійну оборону від загарбників.
Буданов раніше також говорив, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні. При цьому керівник української розвідки Кирило Буданов не сумнівається в поразці Росії.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначав, що з початку лютого російські окупанти почали новий наступ. Загарбники активізувалися за чотирма-п'ятьма напрямками, але їхні наступальні дії не носять стратегічного характеру.
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