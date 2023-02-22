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Навіть окупація частини України не означатиме нашу поразку, це буде лише етап війни – Тука

22 лютого 2023, 17:35
Війна не буде завершена, поки триває спротив українців окупантам. Тому навіть якщо РФ вдасться захопити більше територій, це не буде їхнім шляхом до перемоги.
Георгий Тука, украинские военные
Навіть окупація частини України не означатиме нашу поразку, каже Георгій Тука/ Главред, 36 ОМБП ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського

На Заході політики практично одноголосно висловлюють сподівання на перемогу України у війні проти країни-агресорки РФ. Лідери західних держав наголошують, що вони готові підтримувати Україну у її боротьбі проти окупантів стільки, скільки це буде потрібно.

При цьому представники різних країн говорять, що підтримуватимуть нашу державу "всіма доступними засобами". Про це сказав колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Серед найвпливовіших політиків Заходу досі триває дискусія. Одні кажуть, що Україна не може програти у цій війні, і ми її будемо підтримувати в цьому всіма доступними засобами. Інші кажуть, що Україна має перемогти, і ми її в цьому будемо підтримувати всіма доступними засобами", – зазначає Тука.

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Він прокоментував нещодавню фразу президента Польщі Анджея Дуди, у словах якого прозвучало, нібито "Україна може програти". Такі слова були використані лише для того, щоб переконати західних партнерів України у необхідності давати їй більше зброї для захисту від агресора, наголосив Тука.

"Друга частина його думки була наступна: "Україна може програти, якщо ми негайно не надамо допомоги". Заради того, аби прискорити ухвалення рішень про надання Україні необхідної допомоги, президент Дуда і використав такі слова", – зазначає ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

У той же час Тука висловив думку, що навіть якщо російським окупантам вдалося б захопити більше територій нашої держави або навіть Київ, це не означатиме програш України у війні. Адже українці все одно не здадуться і будуть боротися, а поки продовжується боротьба – війна не завершена.

"Разом із тим, хотів би зазначити, що навіть окупація половини України, тобто по Дніпру, або окупація Києва не будуть означати наш програш у війні. Це буде лише один етап війни. Досвід Херсона, Ізюма, Чернігова та багатьох населених пунктів нашої країни має переконати нас у тому, що навіть окупація – це не програш, а лише один із етапів. Війна не закінчена доти, доки тривають наші боротьба і супротив, а вони можуть тривати навіть під час окупації", – пояснив свою думку Тука.

Війна в Україні

Раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов зазначав, що війна може не закінчитися з виходом ЗСУ на кордони 1991 року. За його словами, можливо доведеться вести постійну оборону від загарбників.

Буданов раніше також говорив, що з середини і до кінця весни Україну очікують вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні. При цьому керівник української розвідки Кирило Буданов не сумнівається в поразці Росії.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький зазначав, що з початку лютого російські окупанти почали новий наступ. Загарбники активізувалися за чотирма-п'ятьма напрямками, але їхні наступальні дії не носять стратегічного характеру.

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