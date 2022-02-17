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Навіть не гальмував: в Одесі легковик збив 12-річну школярку просто на зебрі

17 лютого 2022, 08:42

Після цього водій протаранив три автівки, які були припарковані на узбіччі.

В Одесі автомобіль збив дитину на пішохідному переході/ Поліція Одещини

В Одесі автомобіль збив на пішохідному переході 12-річну дівчинку.

62-річний водій рухався на червоне світло світлофора, зазначають у поліції Одеської області.

"Попередньо встановлено, що, рухаючись на червоне світло світлофора, 62-річний водій "Chevrolet Aveo" наїхав на підлітка, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу", – йдеться у повідомленні.

Після цього авто зіткнулося з трьома запаркованими на узбіччі автомобілями.

Дівчинку забрали до лікарні, водія ж направили на перевірку, щоб визначити, чи був він у стані сп’яніння.

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Правоохоронці встановлюють повні обставини аварії.

Як повідомляє ТСН, посилаючись на слова медиків, дівчину забрали до медзакладу із забиттям і в шоковому стані. Очевидці стверджують, що водій навіть не гальмував, вони почули лише різкий гуркіт двигуна, тому вони підозрюють, що він був напідпитку.

  • В Одесі автомобіль збив дитину на пішохідному переході
    В Одесі автомобіль збив дитину на пішохідному переході Поліція Одеської області
  • В Одесі автомобіль збив дитину на пішохідному переході
    В Одесі автомобіль збив дитину на пішохідному переході Поліція Одеської області

Нагадаємо, у Дніпрі фура під час руху зачепила автовишку, у якій на той момент перебували двоє комунальників – працівників КП "Міськсвітло". Чоловіки випали з автовишки. Один з чоловіків на момент приїзду швидкої був непритомним. Після удару він пролетів декілька метрів з висоти і вдарився об землю.

Також повідомлялося, що у Чернівецькій області 11 лютого сталася аварія за участю податківця, в результаті якої загинула людина. Чиновника затримали, наразі вирішується питання за повідомленням про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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