Навіть не гальмував: в Одесі легковик збив 12-річну школярку просто на зебрі

Після цього водій протаранив три автівки, які були припарковані на узбіччі.
В Одесі автомобіль збив на пішохідному переході 12-річну дівчинку.
62-річний водій рухався на червоне світло світлофора, зазначають у поліції Одеської області.
"Попередньо встановлено, що, рухаючись на червоне світло світлофора, 62-річний водій "Chevrolet Aveo" наїхав на підлітка, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу", – йдеться у повідомленні.
Після цього авто зіткнулося з трьома запаркованими на узбіччі автомобілями.
Дівчинку забрали до лікарні, водія ж направили на перевірку, щоб визначити, чи був він у стані сп’яніння.
Правоохоронці встановлюють повні обставини аварії.
Як повідомляє ТСН, посилаючись на слова медиків, дівчину забрали до медзакладу із забиттям і в шоковому стані. Очевидці стверджують, що водій навіть не гальмував, вони почули лише різкий гуркіт двигуна, тому вони підозрюють, що він був напідпитку.
Нагадаємо, у Дніпрі фура під час руху зачепила автовишку, у якій на той момент перебували двоє комунальників – працівників КП "Міськсвітло". Чоловіки випали з автовишки. Один з чоловіків на момент приїзду швидкої був непритомним. Після удару він пролетів декілька метрів з висоти і вдарився об землю.
Також повідомлялося, що у Чернівецькій області 11 лютого сталася аварія за участю податківця, в результаті якої загинула людина. Чиновника затримали, наразі вирішується питання за повідомленням про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Вас також може зацікавити:
- ДТП за участю кортежу Ярославського: поліція прийшла з обшуками в будинок та готель бізнесмена
- Ведучий Орла і Решки потрапив у серйозне ДТП - є жертви
- "Кола намотував неподалік": у ДТП з кортежем Ярославського знайшли нестиковку
- "Хтось не хоче нести відповідальність": з моргу зникли докази у справі ДТП з кортежем Ярославського
- В Україні вперше за багато років за добу ніхто не загинув у ДТП