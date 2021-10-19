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Британія "наїхала" на Росію через Крим і перепис населення на окупованому півострові

19 жовтня 2021, 17:47

Влада Росії почала перепис населення в захопленому РФ Криму і Севастополі.

кпвв, Крим
У Криму почали перепис населення / dpsu.gov.ua

Британія відреагувала на те, що Росія вирішила проводити перепис населення в окупованому Криму.

Як повідомляє пресслужба посольства Британії, Крим - це територія України.

"Плани Росії щодо проведення перепису населення в Криму не змінюють того факту, що Крим - це Україна. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України", - заявили в посольстві.

Зазначимо, влада Росії почала перепис населення в захопленому РФ Криму і Севастополі. У МЗС України моментально відреагували, і просять міжнародних партнерів не визнавати її результати.

У заяві МЗС йдеться, що Україна засуджує проведення Всеросійського перепису населення в окупованому РФ Криму, оскільки такі дії спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України. Також МЗС називає її спробою легітимізувати окупацію.

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Крім того, Міністерство закордонних справ Румунії також засудило проведення Росією перепису населення на території окупованого Криму.

"МЗС Румунії засуджує рішення Росія про проведення перепису населення в незаконно анексованому Криму і Севастополі. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", – йдеться в заяві.

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Нагадаємо, раніше, 26 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким держава запускає заходи, спрямовані на реалізацію Кримської платформи. Переговорний майданчик передбачає обговорення питань, спрямованих на реінтеграцію окупованого Криму.

На засіданні РНБО 11 березня була прийнята стратегія повернення захоплених Росією Криму і Севастополя до складу України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що робота по деокупації Крима базується на трьох головних принципах: реалізація завдань в рамках стратегії по півострову, зміцнення зусиль по поверненню півострова в рамках Кримської платформи і реалізація кроків, які спрямовані на відновлення суверенітету Української держави над АР.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 1 травня заявляв, що у Росії дуже серйозно ставляться до Кримської платформи і намагатимуться перешкодити реалізації заходів, пов'язаних з поверненням Криму.

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Британия окупація анексія Криму
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