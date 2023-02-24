Боррель пожалів росіян і назвав їх "великим народом": Данілов різко відреагував на ці заяви

Такими словами очільник дипломатії ЄС лише заохочує російських окупантів до вбивств, заявив секретар РНБО.

Данілов різко відреагував на слова Борреля про те, що "росіяни – великий народ"/ УНІАН

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель висловився, що він вважає росіян "великим народом". Він пожалів народ країни-агресорки РФ, сказавши, нібито той також страждає від війни. На такі заяви різко відреагував секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов.

За словами секретаря РНБО, своїми висловлюваннями Боррель лише заохочує російських загарбників продовжувати здійснювати свої злочини в Україні. Про це він написав у Twitter.

Нагадаємо, очільник дипломатії ЄС раніше сказав, що він нічого не має проти росіян, адже вважає, що вони теж зараз страждають.

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"Росія не зникне. Росія – великий народ. Ми нічого не маємо проти росіян. Вони також страждають від цієї війни. Вони страждають. Вони втрачають життя. І вони втрачають економічні можливості. Вони втрачають добробут. І Росія залишиться після закінчення війни", – заявив Боррель.

Олексій Данілов у своїй відповіді на такі слова Борреля наголосив, що росіяни так само несуть відповідальність за війну, як і російський диктатор Володимир Путін, аж поки вони не повстануть і не зупинять свого диктатора від вчинення злочинів.

"На жаль, позиція шанованого європолітика, що "Росія – великий народ" – це запрошення продовжувати вбивства. Путін – уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали – прояв слабкості, стимул для злочинів", – зазначив Данілов.

Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк "відправив" росіян до психіатра після збіговиська в "Лужниках". Він наголосив, що "святкування" роковин повномасштабного вторгнення в Україну, яке влаштував російський диктатор Володимир Путін в Москві на стадіоні у "Лужниках" 22 лютого – це прояв психічного відхилення. Адже святкувати річницю масового геноциду українців можуть лише психічно неврівноважені особи.

Нагадаємо, ексзаступник міністра з питань ТОТ і ВПО, ексголова Луганської ВЦА Георгій Тука зазначав, що РФ на початку повномасштабного вторгнення мала одну стратегічну мету – знищити Україну як незалежну європейську державу і загарбати її території. РФ не змогла і не зможе цього зробити. Тому на нинішньому етапі війни російські пропагандисти уже заплуталися у цілях Росії в Україні й почали висловлюватися про них по-різному.

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