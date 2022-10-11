Без політичного рішення – ніяк: Жданов пояснив, коли Україна вдарить по території РФ

Жданов пояснив, коли Україна вдарить по території РФ/ УНІАН, Главред

Україна має право бити по території Росії у відповідь на масштабні ракетні атаки окупантів. Так, на території країни-агресорки є "легітимні цілі", по яких дозволено бити.

Такими цілями є, зокрема, ракетні війська ворога, які якраз і випускають ракети по нашій державі. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у відповідь на запитання, чи має право Україна бити по території Росії, пише ТСН.ua.

"Якщо ракетні війська стоять на території Росії і завдають ударів по нашій території – то це вважається легітимною ціллю, і ми маємо повне право завдавати вогневе ураження цієї цілі", – зазначає Жданов.

Проте щоб завдати такого удару, відповідний наказ має віддати Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

"Коли це питання раніше піднімали, я казав: потрібне політичне рішення для таких ударів. Буде воно, чи ні – наразі його немає", – каже експерт.

Україна справді може бити по території РФ всіма доступними засобами на всю глибину досяжності, зазначає Жданов. Проте вона цього не робить через політику країн-партнерів. Вони не схвалили б такий крок, адже бояться, що так Путін ще більше розізлиться і може зважитися на ядерний удар.

Раніше керівник Центру урядового зв'язку Великобританії Джеремі Флемінг наголошував, що після місяців виснажливих боїв у війні проти України у країни-агресорки РФ уже залишилося дуже мало боєприпасів. Росія зазнала серйозних втрат за цей час, і сили агресорки уже виснажені.

Також раніше видання CNN писало, що у російського диктатора Володимира Путіна почався припадок люті через вибух Кримського мосту та інших жорстких невдач російської армії на фронті. Він вирішив "помститися" масованим ракетним ударом по Україні 10 жовтня. Такий прояв жорсткості Путіна може свідчити про те, що скоро буде новий жахливий поворот у війні, яку він розв'язав проти України.

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