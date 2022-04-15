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26-річний хлопець у сукні намагався "відкосити" від служби, але все пішло не за планом

15 квітня 2022, 17:21

У такому вигляді він хотів перетнути кордон і потрапити в Молдову.

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26-річний хлопець у сукні намагався "відкосити" від служби, але все пішло не за планом / facebook.com/DPSUkraine

На Одещині виявили в таксі 26-річного чоловіка, який був одягнений в жіночий одяг і намагався потрапити в Молдову.

При собі чоловік мав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"За спробу незаконного перетину кордону на чоловіка оформили документи адмінвиробництва та поінформували територіальний центр комплектування", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що при затриманні він намагався якось виправдовуватися, але обдурити прикордонників у нього так і не вийшло.

Раніше повідомлялося, що чоловік призовного віку заліз у бебі-бокс, щоб у коробці виїхати з України за кордон, але його виявили прикордонники.

Повідомляється, що інцидент стався на кордоні з Молдовою. Саме там, у пункті пропуску Росошани, прикордонники Чернівецького загону звернули увагу на автомобіль Renault, в якому їхала жінка з двома своїми дітьми.

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