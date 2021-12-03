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19 тонн аміаку просто неба: під Вінницею перекинулася фура з небезпечною речовиною

3 грудня 2021, 14:24

Співробітники ДСНС працюють над усуненням наслідків.

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Цистерна з аміаком перекинулася на Вінниччині / скріншот з відео

Під Вінницею на трасі перекинулася цистерна з аміак. Водій багатотонної вантажівки не впорався з керуванням і вилетів у кювет.

Зараз на місці працюють рятувальники, оскільки існує ризик розгерметизації цистерни з отруйною речовиною, пише "ТСН".

Фахівці в захисних костюмах перекачують отруйний газ з іншої цистерни.

"Станом на даний момент перекачано близько 4 тонн скрапленого аміаку, всього в автоцистерні 19 тонн. Працює спеціальна техніка на випадок, якщо відбудеться розгерметизація цистерни, за допомогою струменів води хмара буде осаджена, але ми сподіваємося цього не відбудеться", - повідомили в ДСНС Вінницької області.

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Аварія під Вінницею / скріншот з відео

Роботи з відкачування дуже небезпечні, кажуть рятувальники. Територія обгороджена, щоб ніхто зі сторонніх не підійшов близько, адже вибухонебезпечний аміак. Попри це, пробки на трасі немає. Рух по трасі не перекривали, але водіям машин радять не зупинятися.

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"Припинити повністю рух ми не можемо, тому всі проїжджають, заборонено зупинятися, на випадок того, щоб ніхто не кинув ніякий сірник", — додають рятувальники.

За попередньою інформацією від поліції, водій їхав до Хмельницького, але не впорався з керуванням - чому, поки невідомо. При ударі чоловіка заблокувало в кабіні, з черепно-мозковою травмою його госпіталізували.

Раніше ми повідомляли, що у Вінницькій області сталася хімічна аварія. У Немирові на хімічному підприємстві був зафіксований витік аміаку. Пізніше з'ясувалося, що це сталося через розгерметизацію залізничної цистерни близько полудня.

Автор: Сергій Кущ
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ДТП аміак
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