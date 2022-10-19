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Чи чекати арктичного Армагеддону: українці дізналися аномальний прогноз до весни

19 жовтня 2022, 05:32

Стійкий сніговий покрив цієї зими може утворюватися не на всій території країни.

температура, градусник
/ meteovesti.ru

Очікується, що січень буде найбільшим холодним місяцем цієї зими, однак його середня температура може на 2 градуси Цельсія перевищувати кліматичну норму.

Про це розповіла кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрДМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух у прогнозі на zn.ua.

Вона уточнила, що на тлі досить високої температури можливі затоки арктичного повітря, проте вони, ймовірно, будуть короткочасними і неінтенсивними. Імовірність того, що протягом зими можливі аномально високі температури, становить 40-50% і більше, в той час як ймовірність аномально низьких температур, коли мінімальна температура повітря буде опускатися нижче -10...-15 ° С - 10-30% і менше.

При цьому опади очікуються у вигляді дощу і мокрого снігу. Отже, стійкий сніговий покрив цієї зими може утворюватися не на всій території країни, а його висота очікується менше кліматичної норми, особливо в січні і лютому, пише кліматолог.

"Хочу вас заспокоїти: тривалі періоди з сильними морозами малоймовірні", - додала Балабух.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

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