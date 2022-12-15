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Завалило снігом і заморозило до -18º: українців попередили про небезпечний циклон з півдня

15 грудня 2022, 02:10
Незабаром погоду впливатиме циклон з Атлантики, який зумовить відлигу та опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

сніг
/ Pixabay/Couleur

Погоду у Центральній Україні останніми днями зумовив активний циклон з півдня. Він став причиною снігопадів, налипання мокрого снігу і подальшого зниження температури до 6-11° морозу, розповів синоптик Віталій Постригань.

За його даними, в окремих районах на поверхні снігу зареєстровано -18°. Таку інформацію синоптик оприлюднив у Facebook.

"Такі погодні умови призвели до утворення ожеледиці на дорогах і тротуарах. По області випало 7-13 мм опадів у вигляді снігу, що відповідає 20-40% місячної норми", — зазначив він.

За його даними, надалі буде відчуватися вплив антициклону із Заходу, тому без істотних опадів буде спостерігатися погода з помірними морозами вночі -4..-9°, а вдень + 2..-3°.

З 16 грудня погоду визначатиме циклон з Атлантики, який зумовить відлигу та опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Завалило снігом і заморозило до -18º: українців попередили про небезпечний циклон з півдня

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінов

Вона прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

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