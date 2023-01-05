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Вріжуть максимальні морози: українців налякали різким похолоданням і назвали дати

5 січня 2023, 03:30
Надалі температура повітря в Україні почне знижуватися, попередила Наталка Діденко.
температура, градусник
/ meteovesti.ru

Погода в Україні найближчим часом підготує морозні сюрпризи. Очікується різке похолодання, розповіла синоптик Наталія Діденко.

Перед вихідними та Різдвом очікується зниження температури. "Завтра, післязавтра ще будуть переважно градуси з плюсами, але вже буде відчутно свіжіше. Пік холоду припаде на 7, 8, 9 і 10 січня", - сказала вона в ефірі Radio NV.

Синоптик каже, що з 6 січня надалі температура повітря в Україні почне знижуватися. А з 7 по 10 січня у східних, північних та центральних областях, прилеглих ближче до східної частини, очікується − 10-16 градусів.

При цьому 6 і 7 січня очікується мокрий сніг, а також підняття температури повітря вище нуля.

"Але це нічна температура, я підкреслюю. Також, я думаю, ще сприятливий фактор, що перед таким сильним похолоданням у нас з'являться опади. П'ятого січня це буде ще дощ, оскільки температура повітря буде з плюсами", — додала Діденко.

На 18 і 19 січня метеоролог передбачає поступове потепління, проте в Україні все ж буде мороз. Вдень по всій Україні очікують 0 або невеликий мінус, а вночі від - 2 до - 6 морозу.

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Раніше повідомлялося, що погода в Україні незабаром знову готує новий крижаний "подарунок". Прогнозується помітне зниження температури повітря.

Незабаром очікується надходження нової порції заморожуючої холодини.

Звернемо увагу на те, що найбільш відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час.

Нагадаємо, раніше заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть "зникнути" зими.

Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути.

Читайте більше:

прогноз погоди Наталія Діденко
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